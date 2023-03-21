сегодня, 11:20
Власти РФ введут предупреждения о наркотиках в книгах и фильмах
Комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки о необходимости предупреждать о пожизненном наказании за незаконный оборот наркотиков при распространении книг и фильмов.
Авторы поправок допускают публичное распространение в СМИ и в интернете произведений науки, литературы и искусства, содержащих информацию о наркотиках, если эти произведения были обнародованы до 1 января 2024 года и при условии, что в них не сказано о способах и методах разработки, изготовления и использования наркотиков, а также нет информации о местах их приобретения и способах культивирования наркосодержащих растений.
Документ также предусматривает, что после 1 января 2024 года публичное распространение в СМИ и интернете, произведений науки, литературы и искусства, содержащих информацию о наркотиках, возможно "при условии одновременного сообщения о том, что за незаконный оборот наркотиков предусмотрена ответственность, в том числе пожизненное лишение свободы, а их незаконное потребление вызывает зависимость и непосредственно угрожает жизни и здоровью человека".
Кроме того, по предложению Минкультуры поправки содержат законодательный запрет выдачи прокатного удостоверения фильмам, которые содержат пропаганду оборота и потребления наркотиков.