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Власти РФ введут предупреждения о наркотиках в книгах и фильмах

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#предупреждение о наркотиках

Комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки о необходимости предупреждать о пожизненном наказании за незаконный оборот наркотиков при распространении книг и фильмов.

Комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки о необходимости предупреждать о пожизненном наказании за незаконный оборот наркотиков при распространении книг и фильмов, - передает РБК.

Авторы поправок допускают публичное распространение в СМИ и в интернете произведений науки, литературы и искусства, содержащих информацию о наркотиках, если эти произведения были обнародованы до 1 января 2024 года и при условии, что в них не сказано о способах и методах разработки, изготовления и использования наркотиков, а также нет информации о местах их приобретения и способах культивирования наркосодержащих растений.

Документ также предусматривает, что после 1 января 2024 года публичное распространение в СМИ и интернете, произведений науки, литературы и искусства, содержащих информацию о наркотиках, возможно "при условии одновременного сообщения о том, что за незаконный оборот наркотиков предусмотрена ответственность, в том числе пожизненное лишение свободы, а их незаконное потребление вызывает зависимость и непосредственно угрожает жизни и здоровью человека".

Кроме того, по предложению Минкультуры поправки содержат законодательный запрет выдачи прокатного удостоверения фильмам, которые содержат пропаганду оборота и потребления наркотиков.
102
#предупреждение о наркотиках

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