Минсельхоз предложил исключить цель по достижению потребления рыбы в РФ не менее 25 кг на человека в год

Минсельхоз предложил исключить цель по достижению потребления рыбы в России не менее 25 кг на человека в год из государственной программы по развитию рыбохозяйственного комплекса.





Санкции, создавшие препятствия для экспорта российской рыбы и импорта в Россию лосося, вынудили власти изменить стратегию развития рыбохозяйственного комплекса. Из нее уберут цель увеличить потребление рыбы до 25 кг на человека, - передает



Госпрограмма "Развитие рыбохозяйственного комплекса", которая определяет приоритеты и цели госполитики в этом направлении, была утверждена еще в 2014 году тогдашним главой правительства Дмитрием Медведевым. В действующей редакции документа указано, что итогом ее реализации должны стать в том числе обеспечение продовольственной безопасности в части достижения среднедушевого потребления рыбопродуктов в домашних хозяйствах в объеме не менее 25 кг в год в живом весе и поддержание уровня самообеспечения рыбой и рыбопродуктами (в живом весе — весе сырца) не менее 85% в год.



Минсельхоз предлагает скорректировать эти цели, оставив в новой редакции только пункт, который касается поддержания уровня самообеспеченности.



Уточняется, что данная мера нужна, чтобы привести госпрограмму в соответствие со Стратегией развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов до 2030 года, указано в пояснительной записке. В свою очередь, эта стратегия была обновлена в сентябре 2022 года "в свете глобальных экономических тенденций, связанных с последствиями распространения в 2020–2021 годах новой коронавирусной инфекции, а также усилившегося с 2022 года внешнего геополитического и санкционного давления на развитие российской экономики".



В Минсельхозе и Росрыболовстве подтвердили, что показатель потребления рыбы и рыбопродуктов в домашних хозяйствах в среднем на потребителя исключен из госпрограммы.



Причины исключения в ведомствах объясняют тем, что он косвенно дублирует показатель госпрограммы по уровню самообеспечения рыбой. "Его исключение не повлияет на реальное потребление рыбы", — заверяет представитель Минсельхоза. В министерстве отмечают, что рынок рыбных продуктов сейчас достаточно сбалансирован. Показатель обеспечения рыбной продукцией в России находится на достаточном уровне: обеспеченность рыбой и рыбными продуктами отечественного производства в стране составляет более 153%, в 1,8 раза выше порогового значения Доктрины продовольственной безопасности (не менее 85%).



"На потребление рыбы и рыбопродуктов в домашних хозяйствах влияет ряд факторов, не зависящих от Росрыболовства", — подчеркивает представитель ведомства, уточняя, что это в том числе региональные особенности субъектов, культура потребления рыбной продукции (например, регионы Кавказа употребляют меньше рыбы, чем регионы Дальнего Востока), конъюнктура рынка, а также покупательная способность населения.

Минсельхоз предлагает исключить из государственной программы по развитию рыбохозяйственного комплекса цель по достижению среднедушевого потребления рыбы в России не менее 25 кг, - говорится в проекте изменений в госпрограмме, который ведомство 20 марта разместило на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.Санкции, создавшие препятствия для экспорта российской рыбы и импорта в Россию лосося, вынудили власти изменить стратегию развития рыбохозяйственного комплекса. Из нее уберут цель увеличить потребление рыбы до 25 кг на человека, - передает РБК Госпрограмма "Развитие рыбохозяйственного комплекса", которая определяет приоритеты и цели госполитики в этом направлении, была утверждена еще в 2014 году тогдашним главой правительства Дмитрием Медведевым. В действующей редакции документа указано, что итогом ее реализации должны стать в том числе обеспечение продовольственной безопасности в части достижения среднедушевого потребления рыбопродуктов в домашних хозяйствах в объеме не менее 25 кг в год в живом весе и поддержание уровня самообеспечения рыбой и рыбопродуктами (в живом весе — весе сырца) не менее 85% в год.Минсельхоз предлагает скорректировать эти цели, оставив в новой редакции только пункт, который касается поддержания уровня самообеспеченности.Уточняется, что данная мера нужна, чтобы привести госпрограмму в соответствие со Стратегией развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов до 2030 года, указано в пояснительной записке. В свою очередь, эта стратегия была обновлена в сентябре 2022 года "в свете глобальных экономических тенденций, связанных с последствиями распространения в 2020–2021 годах новой коронавирусной инфекции, а также усилившегося с 2022 года внешнего геополитического и санкционного давления на развитие российской экономики".В Минсельхозе и Росрыболовстве подтвердили, что показатель потребления рыбы и рыбопродуктов в домашних хозяйствах в среднем на потребителя исключен из госпрограммы.Причины исключения в ведомствах объясняют тем, что он косвенно дублирует показатель госпрограммы по уровню самообеспечения рыбой. "Его исключение не повлияет на реальное потребление рыбы", — заверяет представитель Минсельхоза. В министерстве отмечают, что рынок рыбных продуктов сейчас достаточно сбалансирован. Показатель обеспечения рыбной продукцией в России находится на достаточном уровне: обеспеченность рыбой и рыбными продуктами отечественного производства в стране составляет более 153%, в 1,8 раза выше порогового значения Доктрины продовольственной безопасности (не менее 85%)."На потребление рыбы и рыбопродуктов в домашних хозяйствах влияет ряд факторов, не зависящих от Росрыболовства", — подчеркивает представитель ведомства, уточняя, что это в том числе региональные особенности субъектов, культура потребления рыбной продукции (например, регионы Кавказа употребляют меньше рыбы, чем регионы Дальнего Востока), конъюнктура рынка, а также покупательная способность населения.