Общество

49 минут назад

Из-за паводка в Липецкой области закрыты шесть переправ

353
#паводок #половодье
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Из-за паводка в Липецкой области закрыты шесть переправ

За минувшие сутки уровень воды поднялся только в реке Воронеж в Липецке.

Из-за паводка в Липецкой области пока еще закрыты шесть переправ. Как сообщает управление дорог и транспорта Липецкой области, закрыты мост через реку Дон на дороге Романово-Селищи-Перехваль в Лебедянском районе, водопропускные сооружения через реку Дон на дороге Долгое-Красная Заря, водопропускные сооружения через реку Дон на дороге Вихровка-примыкание к дороге Данков -Долгое, мост через реку Воронеж на автодороге Доброе-Большой Хомутец-примыкание к дороге Липецк-Борисовка-Кривец, понтонная переправа через реку Дон на дороге Стебаево-Задонск-Долгоруково, мост через реку Снова на дороге Ксизово-Соловьевка.

По данным ГУ МЧС России по Липецкой области, уровень воды в Матырском водохранилище находится в пределах нормального подпорного уровня.

На реках области наблюдаются незначительные колебания уровня воды в пределах средних многолетних значений: в реке Быстрая Сосна в Ельце за сутки уровень водлы упал на 44 сантиметра, в реке Дон в Данкове - на 78 сантиметров, в реке Дон в Задонске - на 16 сантиметров, а вот уровень воды в реке Воронеж в Липецке поднялся на 9 сантиметров. 

Фото - t.me/dor_trans48

353
#паводок #половодье
3

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