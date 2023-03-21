Из-за паводка в Липецкой области закрыты шесть переправ

За минувшие сутки уровень воды поднялся только в реке Воронеж в Липецке.

Из-за паводка в Липецкой области пока еще закрыты шесть переправ. Как сообщает управление дорог и транспорта Липецкой области, закрыты мост через реку Дон на дороге Романово-Селищи-Перехваль в Лебедянском районе, водопропускные сооружения через реку Дон на дороге Долгое-Красная Заря, водопропускные сооружения через реку Дон на дороге Вихровка-примыкание к дороге Данков -Долгое, мост через реку Воронеж на автодороге Доброе-Большой Хомутец-примыкание к дороге Липецк-Борисовка-Кривец, понтонная переправа через реку Дон на дороге Стебаево-Задонск-Долгоруково, мост через реку Снова на дороге Ксизово-Соловьевка.По данным ГУ МЧС России по Липецкой области, уровень воды в Матырском водохранилище находится в пределах нормального подпорного уровня.На реках области наблюдаются незначительные колебания уровня воды в пределах средних многолетних значений: в реке Быстрая Сосна в Ельце за сутки уровень водлы упал на 44 сантиметра, в реке Дон в Данкове - на 78 сантиметров, в реке Дон в Задонске - на 16 сантиметров, а вот уровень воды в реке Воронеж в Липецке поднялся на 9 сантиметров.