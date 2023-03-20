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сегодня, 12:40

Более 20 человек застряли на канатной дороге курорта Шерегеш

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#горнолыжный курорт
На кузбасском горнолыжном курорте Шегеш произошла аварийная остановка подвесной пассажирской канатной дороги. Как сообщает VSE42.Ru, в кресельных подъемниках находились 24 человека, в числе которых один ребенок.

– Спасатели Таштагольского поискового аварийно-спасательного отряда, совместно с работниками канатной дороги, при помощи специального снаряжения, оборудования и техники провели эвакуацию гостей курорта, – цитирует издание агентство по защите населения и территории Кузбасса.

Отмечается, что после этого гостей доставили в безопасное место.

77
#горнолыжный курорт

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