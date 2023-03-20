Общество

29 минут назад

В 24 домах Липецкой области начался капитальный ремонт

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В 24 домах Липецкой области начался капитальный ремонт

В Липецкой области стартовали работы по капитальному ремонту многоквартирных домов. Самое благоприятное время для строительного сезона – с апреля по октябрь, когда на улице тепло и нет осадков. Но большинство видов работ по капитальному ремонту можно проводить зимой. Исключение составляет проведение «мокрых» процессов, к примеру, оштукатуривания поверхности и ремонт отмостки при ремонте фасада и устройства стяжки при ремонте плоской кровли.

В данный момент подрядные организации приступили к капремонту в 24 домах. В большинстве из них ведется замена инженерных сетей, ее можно выполнять независимо от погодных условий. Даже ремонт системы теплоснабжения, который сейчас проходит в двух домах, не доставляет неудобства собственникам, так как делается без отключения ресурса.

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Допускается в холодный период и ремонт скатных крыш. На 10 домах региона этот вид работ завершен либо в процессе. Подрядная организация работает «захватками», когда разбирается и ремонтируется часть крыши, затем другая и т.д.

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На всех этапах капитальный ремонт контролируют специалисты ФКР Липецкой области и сторонней организации строительного контроля.

Всего в 2023 году в рамках региональной программы запланировано 728 видов работ в 208 домах, почти половина из которых составляет ремонт инженерных систем. Сети теплоснабжения планируется обновить в 52 домах, холодного водоснабжения – в 67, горячего водоснабжения – в 44, водоотведения – в 64, электроснабжения – в 48, газоснабжения – в 26.

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