Девушка и мужчина погибли в аварии на дороге Становое-Лебедянь

За три дня на дорогах области три человека погибли и восемь — пострадали.











Вечером 18 марта в лобовом столкновении с автобусом «ПАЗ» погиб 49-летний водитель «ВАЗ-2110. Авария



В тот же день в Липецке на улице Кузнечной после







19 марта в Ельце на трассе «Дон» в семь часов вечера 23-летний водитель «Шевроле» сбил 33-летнего пешехода, мужчина госпитализирован.



За три дня на дорогах области автоинспекторы выявили 6756 нарушений ПДД. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности они привлекли 26 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 200. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зафиксировано 5980 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушения правил парковки.



Также зарегистрировано 51 столкновение автомобилей, которые обошлись без пострадавших.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, в столкновении погибли 22-летняя пассажирка «десятки» и 32-летний пассажир «Сузуки». Оба водителя госпитализированы.Вечером 18 марта в лобовом столкновении с автобусом «ПАЗ» погиб 49-летний водитель «ВАЗ-2110. Авария произошла в селе Никольское Усманского района В тот же день в Липецке на улице Кузнечной после столкновения с автобусом «Мерседес» автомобиль «Ниссан» с 47-летней женщиной за рулем, отскочил в «Тойоту» 32-летней женщины. Обе женщины-водителя получили травмы, и после оказания помощи были отпущены.19 марта в Ельце на трассе «Дон» в семь часов вечера 23-летний водитель «Шевроле» сбил 33-летнего пешехода, мужчина госпитализирован.За три дня на дорогах области автоинспекторы выявили 6756 нарушений ПДД. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности они привлекли 26 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 200. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зафиксировано 5980 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушения правил парковки.Также зарегистрировано 51 столкновение автомобилей, которые обошлись без пострадавших. 17 марта в Лебедянском районе на дороге Становое – Троекурово – Лебедянь столкнулись автомобили «Сузуки» под управлением 34-летнего мужчины и «ВАЗ-2110» 24-летнего водителя.