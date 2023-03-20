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Девушка и мужчина погибли в аварии на дороге Становое-Лебедянь

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#ДТП
Девушка и мужчина погибли в аварии на дороге Становое-Лебедянь

За три дня на дорогах области три человека погибли и восемь — пострадали. 

17 марта в Лебедянском районе на дороге Становое – Троекурово – Лебедянь столкнулись автомобили «Сузуки» под управлением 34-летнего мужчины и «ВАЗ-2110» 24-летнего водителя. 

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, в столкновении погибли 22-летняя пассажирка «десятки» и 32-летний пассажир «Сузуки». Оба водителя госпитализированы.



Вечером 18 марта в лобовом столкновении с автобусом «ПАЗ» погиб 49-летний водитель «ВАЗ-2110. Авария произошла в селе Никольское  Усманского района.   

В тот же день в Липецке на улице Кузнечной после столкновения с автобусом «Мерседес» автомобиль «Ниссан» с 47-летней женщиной за рулем, отскочил в «Тойоту» 32-летней женщины. Обе женщины-водителя получили травмы, и после оказания помощи были отпущены. 



19 марта в Ельце на трассе «Дон» в семь часов вечера 23-летний водитель «Шевроле» сбил 33-летнего пешехода, мужчина госпитализирован.

За три дня на дорогах области автоинспекторы выявили 6756 нарушений ПДД. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности они привлекли 26 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 200. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зафиксировано 5980 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушения правил парковки.

Также зарегистрировано 51 столкновение автомобилей, которые обошлись без пострадавших.
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#ДТП

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