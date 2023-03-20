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Производители кабеля из РФ попросили власти поднять пошлины на импортную продукцию на 15%
Российские производители оптического волокна и кабелей из него просят правительство ввести на импортную продукцию таможенные пошлины в размере 15%.
Эксперты поясняют, что в прошлом году, когда возникла нехватка материалов, и без того сокращающийся рынок стали занимать китайские компании. Но против инициативы выступают операторы связи: они готовы отказаться от дешевой китайской продукции только при условии роста тарифов на свои услуги.
В частности, речь идет об оптоволоконных, телекоммуникационных и силовых кабелях и т. д. Также Заренин попросил операторов оценить долю импортной продукции на рынке и сообщить о возможности применения российских аналогов зарубежной продукции, - говорится в документе.
Эксперты рынка сошлись во мнении, что производители кабелей просто опасаются, что их могут вытеснить с рынка. Речь идет о том, что после введения ряда санкций единственный российский производитель оптического волокна перестал получать преформы, которые закупались у компании из Японии. При этом поиск альтернативных поставок привел к временному уменьшению производства, отчего заказчики были вынуждены закупаться в Китае. Однако в Минпромторге указали, что мощности по выпуску оптического волокна в стране вполне достаточно, чтобы удовлетворить потребности на внутреннем рынке.
В публикации добавили, что сами потребители кабеля выступили против введения пошлин, так как этот шаг может отрицательно повлиять на работу операторов. При этом некоторые участники рынка поддерживают введение пошлин, но только на те товары, которые могут быть произведены в России.