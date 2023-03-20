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27 минут назад
В Тульской области обнаружили упавший беспилотник
Угрозы для жизни и здоровья жителей нет. На месте работают все оперативные службы.
Упавший беспилотник без опознавательных знаков нашли в Одоевском районе Тульской области, - сообщает комитет по региональной безопасности.
"19 марта в Одоевском районе между населенными пунктами Петровское и Маловель в поле вдали от жилых домов был обнаружен упавший беспилотный летательный аппарат без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности. На месте работают все оперативные службы. Угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет", - говорится в сообщении.
Одоевский район находится на западе Тульской области, а его административный центр — поселок городского типа Одоев — в 60 км к юго-западу от Тулы.
Ранее в начале марта областной комитет по региональной безопасности сообщил об обнаружении воронки от взрыва в лесополосе в 600 метрах от населенного пункта Березовский Киреевского района. Разрушений и пострадавших не было. По одной из версий властей, причиной произошедшего стало падение БПЛА.
В телеграм-каналах появились фотографии БПЛА, который упал в Тульской области в воскресенье. Согласно снимкам, дрон получил сильные повреждения при ударе об землю.
По сообщениям в соцсетях со ссылкой на источники фотографий, размеры беспилотника составляют около 2,9 метра на полтора метра.
"19 марта в Одоевском районе между населенными пунктами Петровское и Маловель в поле вдали от жилых домов был обнаружен упавший беспилотный летательный аппарат без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности. На месте работают все оперативные службы. Угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет", - говорится в сообщении.
Одоевский район находится на западе Тульской области, а его административный центр — поселок городского типа Одоев — в 60 км к юго-западу от Тулы.
Ранее в начале марта областной комитет по региональной безопасности сообщил об обнаружении воронки от взрыва в лесополосе в 600 метрах от населенного пункта Березовский Киреевского района. Разрушений и пострадавших не было. По одной из версий властей, причиной произошедшего стало падение БПЛА.
В телеграм-каналах появились фотографии БПЛА, который упал в Тульской области в воскресенье. Согласно снимкам, дрон получил сильные повреждения при ударе об землю.
По сообщениям в соцсетях со ссылкой на источники фотографий, размеры беспилотника составляют около 2,9 метра на полтора метра.