В России

27 минут назад

В Тульской области обнаружили упавший беспилотник

93
#беспилотник #Тула

Угрозы для жизни и здоровья жителей нет. На месте работают все оперативные службы.

Упавший беспилотник без опознавательных знаков нашли в Одоевском районе Тульской области, - сообщает комитет по региональной безопасности.

"19 марта в Одоевском районе между населенными пунктами Петровское и Маловель в поле вдали от жилых домов был обнаружен упавший беспилотный летательный аппарат без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности. На месте работают все оперативные службы. Угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет", - говорится в сообщении.

Одоевский район находится на западе Тульской области, а его административный центр — поселок городского типа Одоев — в 60 км к юго-западу от Тулы.

Ранее в начале марта областной комитет по региональной безопасности сообщил об обнаружении воронки от взрыва в лесополосе в 600 метрах от населенного пункта Березовский Киреевского района. Разрушений и пострадавших не было. По одной из версий властей, причиной произошедшего стало падение БПЛА.

В телеграм-каналах появились фотографии БПЛА, который упал в Тульской области в воскресенье. Согласно снимкам, дрон получил сильные повреждения при ударе об землю.

По сообщениям в соцсетях со ссылкой на источники фотографий, размеры беспилотника составляют около 2,9 метра на полтора метра.
93
#беспилотник #Тула

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Минсельхоз предложил механизм торговли с/х продукцией на экспорт за рубли
#экономика #экспорт
Минсельхоз предложил механизм торговли с/х продукцией на экспорт за рубли

сегодня, 11:22

В России
Спрос на получение визы в визовых центрах Китая в РФ стал ажиотажным
#Китай #виза
Спрос на получение визы в визовых центрах Китая в РФ стал ажиотажным

сегодня, 10:41

В России
«Ъ» сообщает о требовании к сотрудникам администрации президента избавиться от iPhone
#iPhone #чиновники
«Ъ» сообщает о требовании к сотрудникам администрации президента избавиться от iPhone

сегодня, 09:58

В России
На Сейшелах россиянин осужден за смерть оставленного в машине сына
На Сейшелах россиянин осужден за смерть оставленного в машине сына

вчера, 22:06

В России
Пожар вспыхнул на территории Тушинского машиностроительного завода в Москве
Пожар вспыхнул на территории Тушинского машиностроительного завода в Москве

вчера, 22:00

В России
На соревнованиях по рестболу в Москве произошла массовая драка
На соревнованиях по рестболу в Москве произошла массовая драка

вчера, 08:19

В России