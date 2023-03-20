В России

56 минут назад

«Ъ» сообщает о требовании к сотрудникам администрации президента избавиться от iPhone

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#iPhone #чиновники

За март сотрудники администрации президента должны или выбросить свои iPhone или отдать детям.

До конца марта сотрудникам внутриполитического блока администрации президента (АП) рекомендовано поменять телефоны iPhone, если они ими пользуются, на смартфоны других марок и с другой операционной системой из-за соображений безопасности, - сообщает "Ъ" со ссылкой на осведомленный источник. По его словам, эту информацию довели до чиновников в начале месяца. Возможно, АП даже закупит новые безопасные телефоны для своих сотрудников, чтобы облегчить им отказ от американской техники.

Данное решение объясняют тем, что эти смартфоны в большей степени подвержены взлому и шпионажу со стороны западных специалистов по сравнению с другими смартфонами, взамен сотрудникам АП рекомендовали приобретать телефоны на Android, его китайских аналогах или на российской операционной системе "Аврора".

Близкие к администрации президента источники утверждают, что запрет на пользование техникой Apple может распространится и на чиновников, занимающихся внутренней политикой в региональных администрациях.

В условный внутриполитический блок АП входят управления по внутренней политике, общественным проектам, обеспечению деятельности Госсовета и по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи, первые три управления будут заниматься кампанией по выборам президента в 2024 году.
108
#iPhone #чиновники

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