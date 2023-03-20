Происшествия

сегодня, 08:06

35-летний житель Грязинского района выращивал в подвале коноплю

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#наркотики
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Наркополицейские изъяли растения и марихуану. Возбуждено уголовное дело.

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В подвале дома 35-летнего жителя Грязинского района сотрудники наркоконтроля обнаружили оборудование для выращивания конопли и три горшка с растениями. 

Подвал был оснащен вентиляцией и освещением, оборудованием для полива с таймером. Кроме того полицейские нашли горшки с тремя кустами конопли и 267 граммов готовой марихуаны.

«В отношении грязинца возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств). В качестве меры пресечения подозреваемому избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.
1 672
#наркотики
1

Комментарии (1)

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Фига се

56 минут назад
срок светит, будто в подвале наложницу держал, а чел может просто конопляную кашу любит.
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