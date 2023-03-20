35-летний житель Грязинского района выращивал в подвале коноплю

Наркополицейские изъяли растения и марихуану. Возбуждено уголовное дело.

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В подвале дома 35-летнего жителя Грязинского района сотрудники наркоконтроля обнаружили оборудование для выращивания конопли и три горшка с растениями.



Подвал был оснащен вентиляцией и освещением, оборудованием для полива с таймером. Кроме того полицейские нашли горшки с тремя кустами конопли и 267 граммов готовой марихуаны.



«В отношении грязинца возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств). В качестве меры пресечения подозреваемому избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.

