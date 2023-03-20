Сегодня в Липецке: День воробья, скрининг новорождённых и как решить главную проблему Android

Рассказываем всё самое главное про первый рабочий день недели.

Сухо и тепло

Погода сегодня в Липецке будет по настоящему весенней – 5-7 градусов тепла. Небольшой дождик прошёл местами новью, а днем осадков не ожидается.







Отключения в Левобережье

Из-за ремонтных работ без воды с 10:00 до 20:00 сегодня останутся несколько домов на Левом берегу.

Это Аносова, 2; Левобережная, 1, 1а, 1б, ст. 2, 3, 5, 28; проспект Мира, 2, 2а, 4, 4а, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20; площадь Мира, №№ 1д, 1д/1, 5, 6а, 6; Островского, 1; Парковая, 9; Разина, 1, а также частный сектор на улицах Береговой, Волжской, Воронежской, Леваневского, Левобережной, Озёрной, Островского, Пляжной, Санитарной.







Без света

Ремонтные работы будут проходить и на электрических сетях. Из-за этого с 9:00 до 17:00 останутся без света жители домов на улицах Московской, 2а, 6, 6а, 20; Ольховской, Лебедянского шоссе, а также в секторе 90 квадрат Ленинского Лесхоза.







На час меньше – с 9:00 до 16:00 не будет гореть свет на Городовикова, 11, на улицах Рябиновой и Смирнова, а еще – на улице Солнечной в поселке Сырский Рудник.

Пробки

С раннего утра в понедельник движение в городе как будто бы убыстряется. А машины всё прибывают и прибывают. Проблемные места в города на проспекте Победы, улицах Катукова, Циолковского. Московской, Гагарина уже начали окрашиваться в жёлтый цвет – предвестник будущего красного. Пробок и сегодня будет немало, поэтому перед выездом советуем заглянуть в «Яндекс-пробки» и аналогичные приложения: пара потраченных минут смогут сэкономить вам гораздо больше времени, если подобрать оптимальный маршрут.

«Где обедал воробей…» (0+)

Сегодня в мире отмечают международный День воробья. Мимо этого события, естественно, не могли пройти в липецком зоопарке.







В 13.30 у входа в зверинец начнётся экскурсия о пернатых спутниках города и зоопарка. Сразу вспоминается детский стишок Самуила Маршака: «Где обедал воробей? В зоопарке у зверей…».

Юным липчанам расскажут, как и чем кормить воробьёв и даже, как их выращивать. За лето самка воробья может принести потомство 2-3 раза, а уже через 10 дней птенчики начинают учиться летать. Кстати, воробьи очень хорошо приручаются.

Мастер-класс «Птицы весны» (6+)

Птицы весной – наше всё. Мы их ждём с юга и даже хотим встречать.И готовимся к встрече.







Как раз этому и будет посвящён мастер-класс в Библиотеке на Тракторном имени. П.П. Тян-Шанского (ул. Ильича, 16). Здесь в 14:00 начнут учить изготовлению яркого деревянного значка с изображением пернатого друга. Не уверены, что это очень важно для птиц, но выглядит такой сувенир стильно и нарядно. Роспись не занимает много времени. Это несложный и увлекательный процесс, который не требует художественных навыков, нужна лишь творческая фантазия и немного терпения.

Для участия в мероприятии необходимо записаться по телефону +7 (4742)730-302.

Наследие великого педагога (6+)

А в библиотеке имени П.И.Бартенева (ул. Ленина,31) открылась книжная выставка «Учитель, человек, писатель», посвященная выдающемуся педагогу Антону Семёновичу Макаренко.



Кадр из кинофильма "Республика Шкид"



Будет интересно родителям, которые пытаются подобрать ключики к характерам своих детей. Макаренко справлялся с любыми подростками, даже рано заматеревшими беспризорниками. На выставке представлены его книги и наблюдения о воспитании детей. Например, «Книга для родителей» — уникальное практическое руководство для родителей, которые стремятся сформировать собственное активное педагогическое мышление. Они найдут ответы на многие важные вопросы. Посетите выставку и вы по крайней мере, будете знать, что почитать на эту важную тему.

Библиотека работает с понедельника по четверг с 10 до 19 часов, в воскресенье – с 10 до 18. Вход на выставку свободный.

Музыкантов приглашают на конкурс

В Липецке стартовал областной фестиваль-конкурс «Камертон-2023». Продемонстрировать свой талант приглашают вокально-инструментальные коллективы и сольных исполнителей. Лучших выберут в трех возрастных группах – дети, подростки, взрослые. Также предусмотрены отдельные номинации для сольных артистов по различным видам инструментов, а для коллективов – по количеству участников.







Конкурс пройдет в два этапа. Заочный – сбор заявок, очный – выступление на фестивале, где подведут итоги. Второй этап состоится в начале апреля в Доме культуры «Рудничный». Подать заявку необходимо до 26 марта по ссылке. Дополнительные подробности в положении или по телефону 40-02-08.

Патологии у новорожденных научились выявлять уже в роддоме

Неонатальный скрининг – изучение новорожденных в роддомах, который ввели с 1 января 2023 года в роддомах страны, уже даёт свои результаты в Липецкой области.

Только на базе Липецкого областного перинатального центра в медико-генетической консультации с начала года проведено более 1,5 тысячи таких исследований. Большинство детей к счастью здоровы, но у некоторых выявили болезни, которые лучше лечить на раннем этапе. У одного ребёнка нашли спинальную мышечную атрофию. Малыш уже находится под наблюдением врачей и получает необходимое лечение, сообщает региональное управление здравоохранения.

Если раньше малышей тестировали на пять нозологий, то теперь этот перечень расширили до 36. С этого года берут анализы, связаные с нарушениями обмена веществ, они зачастую приводят к задержкам развития, судорогам и другим проблемам со здоровьем у детей. Наследственные заболевания тоже важно выявлять до стадии появления симптомов, поскольку первые симптомы говорят о том, что в организме уже начались необратимые изменения.







Анализ берут из пятки малыша – несколько пятен крови наносят на специальную фильтр-бумагу. Проводятся такие манипуляции бесплатно всем новорождённым, но только с согласия мамы или другого законного представителя ребёнка. Результаты скрининга известны уже на пятый день жизни малыша. При подозрении на какое-либо заболевание проводятся более сложные молекулярные исследования в Федеральном научном медико-генетическом центре имени Н.П. Бочкова в Москве. Эти лабораторные тесты необходимы для установления окончательного диагноза и выбора правильной тактики лечения.

Как решить главную проблему смартфона

Эксперты рассказали, как устранить одну из самых распространенных проблем смартфонов на Android. Речь идёт о перегреве.







Вот несколько советов:

1. Закройте все приложения. Зачастую скачанные приложения работают все одновременно в режиме автозапуска. Это нужно исправить. Откройте настройки телефона, выберите раздел ”Приложения” => ”Все приложения”. Ненужные приложения стоит удалить, а у большинства остальных отключить автозапуск.

2. Создайте комфортную температуру вокруг. Нет, засовывать гаджет в морозильник – это уже перебор. Но в летнюю жару постарайтесь не оставлять его вблизи от работающих микроволновок, электроптил и т.д

3. Снимите чехол. Тоже может помочь.

4. Включите режим полета. Он в одно касание отключает GPS, Bluetooth и Wi-Fi, которые активнее всех потребляют ресурсы процессора. Какое-то время полезно подержать телефон так.

5. Вынесите мусор. Имеется ввиду – удаление ненужных приложений и очистка кеша сэкономят заряд батарее и предотвратят «горячку».Из Google Play можно скачать приложения-клинеры, которые эффективно справляются с телефонным мусором.

6. Включите режим экономии заряда батареи.

7. Выключите не время телефон. Если уж совсем ничего не помогает, то гаджету лучше дать паузу.

Дорогие, липчане! Мы надеемся, что ваши гаджеты всегда будут служить вам верой и правдой, расширят кругозор и возможности наблюдать за окружающим миром. А делать это немыслимо без новостей. Поэтому вы ждём вас на GOROD48, всегда можете прочитать все самое интересное и полезное. Увидимся на сайте не раз в течение дня!