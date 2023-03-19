В России

21 минуту назад

На Сейшелах россиянин осужден за смерть оставленного в машине сына

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Гражданин РФ приговорен судом Сейшельских островов к 2,5 года тюрьмы за оставление своего малолетнего сына в машине, что повлекло смерть ребенка от гипертермии. О этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника консульского отдела посольства России на Сейшелах.

Во время двухнедельного отпуска на Сейшелах родители решили ненадолго оставить полугодовалого ребенка в машине, однако та вскоре оказалась на солнцепеке. Ребенок перегрелся, что привело к отеку головного мозга и смерти. Суд признал смерть мальчика насильственной.

По имеющейся информации, супруги включили сыну в машине кондиционер и ушли в спортзал на полтора часа. Когда мать вернулась, мальчик уже не подавал признаков жизни. Женщина побежала в спортзал и попросила вызвать бригаду скорой медицинской помощи и полицию, однако ребенка спасти не удалось. Специалисты посчитали, что причиной смерти стала гипертермия и отек головного мозга, легких. Сотрудники правоохранительных органов признали смерть насильственной и задержали супругов.

30-летняя жена осталась на свободе по соглашению со следствием.
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