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28 минут назад
Пожар вспыхнул на территории Тушинского машиностроительного завода в Москве
Электроподстанция загорелась на территории Тушинского машиностроительного завода на северо-западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
"В настоящее время открытое горение ликвидировано. Происходило загорание электрощитов трансформатора и трансформаторного масла", - сообщил источник в экстренных службах.
Затем в экстренных службах сообщили о полной ликвидации пожара. "Возгорание электрощитов на площади 100 кв. м и электрокабеля на площади 40 погонных метров ликвидировано", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадавших нет.
"В настоящее время открытое горение ликвидировано. Происходило загорание электрощитов трансформатора и трансформаторного масла", - сообщил источник в экстренных службах.
Затем в экстренных службах сообщили о полной ликвидации пожара. "Возгорание электрощитов на площади 100 кв. м и электрокабеля на площади 40 погонных метров ликвидировано", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадавших нет.