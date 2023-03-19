В России

28 минут назад

Пожар вспыхнул на территории Тушинского машиностроительного завода в Москве

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Электроподстанция загорелась на территории Тушинского машиностроительного завода на северо-западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"В настоящее время открытое горение ликвидировано. Происходило загорание электрощитов трансформатора и трансформаторного масла", - сообщил источник в экстренных службах.

Затем в экстренных службах сообщили о полной ликвидации пожара. "Возгорание электрощитов на площади 100 кв. м и электрокабеля на площади 40 погонных метров ликвидировано", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавших нет.
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