Жизнь липецкого сокола-перепелятника спасли в Тамбове

В тамбовский центр охраны хищных птиц привезли раненного сокола-перепелятника. Оперировали раненую птицу на ощупь

Тамбовские ветеринары из центра охраны хищных птиц спасли сокола-перепелятника поступившего к ним из Липецкой области.- У птицы был диагностирован застарелый множественный оскольчатый перелом плеча. Обычно - это показания к немедленной ампутации крыла или эвтаназии птицы. Пациент поступил вечером пятницы и до ближайшей возможности рентгенологического обследования было не менее 2 дней. Медлить столько времени было нельзя, и специалисты нашего Центра оперировали «на ощупь» без малейшего шанса на успех. И, вот, птица чувствует себя отлично! Сложнейший перелом сросся просто идеально. Конечно, о возвращении в природу речь не идет, но, функционал крыла в значительной степени восстановлен, - сообщили в Центре.Но какова дальнейшая судьба птицы в Центре пока не знают и говорят, что его дальнейшая жизнь зависит от людей. В Центре действует программа патронажа над животными, которые уже не могут вернуться в дикую природу. Так в Центре уже взяла патронаж над длиннохвостой неясытью жительница Мичуринска Наталья Тикунова. Проявили интерес к программе патронажа в молодежном парламенте Тамбовской области. Но пока дальше слов дело не зашло.