В России
22 минуты назад
На соревнованиях по рестболу в Москве произошла массовая драка
Массовая драка с участием около 50 человек произошла в Москве на соревнованиях по рестболу, передает ТАСС. Агентство опубликовало видео инцидента в Telegram-канале. Несколько человек были задержаны.
Рестбол (wrestball) — смесь баскетбола и борьбы.
Причиной потасовки стал конфликт, возникший во время игры. Массовая драка длилась не менее 10 минут. Несколько участников драки были задержаны и доставлены в отдел полиции.
Рестбол (wrestball) — смесь баскетбола и борьбы.
Причиной потасовки стал конфликт, возникший во время игры. Массовая драка длилась не менее 10 минут. Несколько участников драки были задержаны и доставлены в отдел полиции.