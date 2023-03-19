В России

22 минуты назад

На соревнованиях по рестболу в Москве произошла массовая драка

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Массовая драка с участием около 50 человек произошла в Москве на соревнованиях по рестболу, передает ТАСС. Агентство опубликовало видео инцидента в Telegram-канале. Несколько человек были задержаны.

Рестбол (wrestball) — смесь баскетбола и борьбы.

Причиной потасовки стал конфликт, возникший во время игры. Массовая драка длилась не менее 10 минут. Несколько участников драки были задержаны и доставлены в отдел полиции.


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