Бизнес

15 минут назад

Сбер и Фонд социально-экономического развития Липецкой области запустили новый проект

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Сбер совместно с Фондом социально-экономического развития Липецкой области оснастил общежитие ГОБПОУ «Усманского ПТКолледжа» бытовой техникой и генератором для эвакуационных помещений на сумму около 250 тыс. рублей. Среди направлений деятельности Фонда — сбор средств на социально значимые, благотворительные проекты; проведение, участие и поддержка общественных инициатив социально-экономической направленности.

По словам Управляющего Липецким отделением Алексея Колчина, в текущем году Сбер также закупил новую оргтехнику для ГУЗ «Липецкая городская больница №4 «Липецк-Мед».

Алексей Колчин, управляющий Липецким отделением ПАО Сбербанка:
«В общей сложности с начала 2023 года Липецким отделением была оказана благотворительная помощь на сумму около 750 тыс. рублей. Наши клиенты, их потребности, мечты и цели есть основа всей деятельности банка как организации. Поэтому мы оказываем адресную помощь ветеранам и детским домам, развиваем инклюзивную среду, сотрудничаем с общественными центрами и благотворительными фондами» 

В ближайшей перспективе Сбер планирует оказать поддержку Липецкому колледжу транспорта и дорожного хозяйства и Задонскому политехническому техникуму.
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