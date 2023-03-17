58 минут назад
Маркетплейсы создадут черный список продавцов нелегальной продукции
Маркетплейсы начнут отправлять в черный список продавцов нелегальных товаров. Это может произойти уже во втором квартале 2023 года. Речь идет о реестре недобросовестных поставщиков.
Сначала площадки будут фильтровать продавцов с помощью данных системы маркировки. Под обязательную идентификацию кодами попадают обувь, товары легкой промышленности, духи, шубы, шины и фотоаппараты, а также другие товары.
Если продавец нарушит правила маркировки — например, не пройдет регистрацию в системе или не разместит идентификационный код на товаре, то маркетплейс узнает об этом автоматически. Предпринимателя внесут в черный список. Идея в том, чтобы заблокировать его на площадках — доступ к перечню будет у всех ресурсов, поэтому нарушитель не сможет торговать на крупных маркетплейсах.
В ЦРПТ отметили, что в случае реализации такого подхода цены на товары не вырастут, а доля рынка легальных торговцев увеличится. О намерении присоединиться к инициативе уже заявили несколько крупных игроков рынка, однако окончательное решение примут на уровне Ассоциации компаний интернет-торговли, сказал «Известиям» источник в отрасли. В этой организации сообщили, что обсуждают с ЦРПТ взаимодействие в части обмена данными о товарах с нарушениями маркировки, а также о продавцах, которые пренебрегают обязанностью передавать сведения в систему.