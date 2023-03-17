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58 минут назад

Маркетплейсы создадут черный список продавцов нелегальной продукции

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#маркетплейсы

Маркетплейсы начнут отправлять в черный список продавцов нелегальных товаров. Это может произойти уже во втором квартале 2023 года. Речь идет о реестре недобросовестных поставщиков. 

Площадки получат к нему доступ и смогут блокировать нарушителей. В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки) «Известиям» рассказали, что этот вопрос уже обсуждают с платформами, а также тестируют с «Яндекс.Маркетом».

Сначала площадки будут фильтровать продавцов с помощью данных системы маркировки. Под обязательную идентификацию кодами попадают обувь, товары легкой промышленности, духи, шубы, шины и фотоаппараты, а также другие товары. 

Если продавец нарушит правила маркировки — например, не пройдет регистрацию в системе или не разместит идентификационный код на товаре, то маркетплейс узнает об этом автоматически. Предпринимателя внесут в черный список. Идея в том, чтобы заблокировать его на площадках — доступ к перечню будет у всех ресурсов, поэтому нарушитель не сможет торговать на крупных маркетплейсах. 

В ЦРПТ отметили, что в случае реализации такого подхода цены на товары не вырастут, а доля рынка легальных торговцев увеличится. О намерении присоединиться к инициативе уже заявили несколько крупных игроков рынка, однако окончательное решение примут на уровне Ассоциации компаний интернет-торговли, сказал «Известиям» источник в отрасли. В этой организации сообщили, что обсуждают с ЦРПТ взаимодействие в части обмена данными о товарах с нарушениями маркировки, а также о продавцах, которые пренебрегают обязанностью передавать сведения в систему. 

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#маркетплейсы

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