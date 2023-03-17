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сегодня, 12:05
Японский профессор восхитился гениальностью россиян в условиях западных санкций
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По его словам, гениальность россиян позволила снизить влияние западных санкций.
Профессор Центра славяно-евразийских исследований Университета Хоккайдо Ринсуке Хаттори заявил, что западные санкции мало повлияли на повседневную жизнь россиян благодаря их гениальному умению находить выход из сложных ситуаций, - передает РИА Новости.
Он обратил внимание на выступление работающей в РФ журналистки Асуки Токуямы в Японской ассоциации по торговле с Россией и СНГ, которая заявила, что "русские гениально умеют находить выход из различных трудных ситуаций".
""Да, это так!" — подумал я. И действительно, у меня и раньше было такое впечатление о русских. А тут об этом прямо сказала госпожа Токуяма, которая, пожалуй, лучше других знает и понимает жизнь российского общества. У меня не было другого выбора, кроме как согласиться с этим ее выводом", - заявил японский профессор.
По его словам, западные санкции затруднили для россиян получение услуг, которыми они пользовались раньше. "Но русские по-прежнему остаются "гениями обходных путей" и активно находят свои собственные решения в непростых ситуациях. В целом можно констатировать, что пока западные санкции не привели к существенному снижению уровня жизни в России", - указал Хаттори. Кроме того, российские власти очень тщательно следят за тем, чтобы жизнь людей от санкций существенно не пострадала, и этот факт нельзя упускать из виду, - заявил профессор.
В Японии, по словам профессора, считают, что из-за санкций Россия должна страдать от товарного дефицита и высоких цен, но это совсем не так. "Если уровень потребительских цен в декабре 2021 года взять за 100, то последний показатель в феврале 2023 года составляет 113,4. Из них продовольственные товары — 112,6, непродовольственные товары — 112,8 и услуги −115,2. Это совсем небольшой рост", - подсчитал Хаттори.
В Японии, напомнил он, недавно появились жалобы на то, что в стране сильно дорожают яйца, поэтому японцев "буквально шокирует", что в условиях украинского конфликта цены на яйца в РФ падали.
В феврале прошлого года по сравнению с декабрем 2021 года резко подскочил индекс цен на бытовую технику — до 130, но к февралю этого года индекс непродовольственных цен вернулся к показателю 110−112. При этом обращает на себя внимание необычайная стабильность цен на топливо, - добавил профессор.
Он обратил внимание на выступление работающей в РФ журналистки Асуки Токуямы в Японской ассоциации по торговле с Россией и СНГ, которая заявила, что "русские гениально умеют находить выход из различных трудных ситуаций".
""Да, это так!" — подумал я. И действительно, у меня и раньше было такое впечатление о русских. А тут об этом прямо сказала госпожа Токуяма, которая, пожалуй, лучше других знает и понимает жизнь российского общества. У меня не было другого выбора, кроме как согласиться с этим ее выводом", - заявил японский профессор.
По его словам, западные санкции затруднили для россиян получение услуг, которыми они пользовались раньше. "Но русские по-прежнему остаются "гениями обходных путей" и активно находят свои собственные решения в непростых ситуациях. В целом можно констатировать, что пока западные санкции не привели к существенному снижению уровня жизни в России", - указал Хаттори. Кроме того, российские власти очень тщательно следят за тем, чтобы жизнь людей от санкций существенно не пострадала, и этот факт нельзя упускать из виду, - заявил профессор.
В Японии, по словам профессора, считают, что из-за санкций Россия должна страдать от товарного дефицита и высоких цен, но это совсем не так. "Если уровень потребительских цен в декабре 2021 года взять за 100, то последний показатель в феврале 2023 года составляет 113,4. Из них продовольственные товары — 112,6, непродовольственные товары — 112,8 и услуги −115,2. Это совсем небольшой рост", - подсчитал Хаттори.
В Японии, напомнил он, недавно появились жалобы на то, что в стране сильно дорожают яйца, поэтому японцев "буквально шокирует", что в условиях украинского конфликта цены на яйца в РФ падали.
В феврале прошлого года по сравнению с декабрем 2021 года резко подскочил индекс цен на бытовую технику — до 130, но к февралю этого года индекс непродовольственных цен вернулся к показателю 110−112. При этом обращает на себя внимание необычайная стабильность цен на топливо, - добавил профессор.
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