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Операторы самолетов Superjet 100 ощутили дефицит свечей зажигания
Операторы самолетов Superjet 100 ощутили дефицит свечей зажигания для российско-французских моторов SaM146.
Для Superjet не хватает новых американских свечей зажигания, поставки которых прекратились из-за санкций. В перспективе эта проблема может сказаться на интенсивности полетов. Но "Ростех" обещает российские свечи уже в 2023 году, - передает РБК.
Операторы региональных самолетов Superjet 100 (SSJ100) столкнулись с дефицитом свечей зажигания для российско-французских моторов SaM146, - рассказали собеседники в шести авиакомпаниях, эксплуатирующих такие самолеты.
"Ситуация ставит под угрозу выполнение программы полетов по перевозке пассажиров, в том числе социально значимых", - говорится в письме первого замгендиректора "Ираэро" Владимира Панфилова в Минпромторг. Он просит ведомство ускорить процесс разработки и выпуска свечей для SSJ 100 уфимским научно-производственным предприятием (НПО) "Молния".
Ситуацию с нехваткой свечей подтвердили гендиректор "Ираэро" Юрий Лапин и председатель совета директоров авиакомпании "Азимут" Павел Удод. Также с дефицитом столкнулись "Якутия" и крупнейший оператор Superjet — авиакомпания "Россия".
При этом представитель "Ростеха", в периметр которого входит НПО "Молния", заявил, что импортозамещение по всей востребованной номенклатуре изделий для Superjet, включая свечи зажигания, "идет полным ходом". Отечественные аналоги комплектующих для системы зажигания двигателя должны появиться уже в текущем году.
Операторы региональных самолетов Superjet 100 (SSJ100) столкнулись с дефицитом свечей зажигания для российско-французских моторов SaM146, - рассказали собеседники в шести авиакомпаниях, эксплуатирующих такие самолеты.
"Ситуация ставит под угрозу выполнение программы полетов по перевозке пассажиров, в том числе социально значимых", - говорится в письме первого замгендиректора "Ираэро" Владимира Панфилова в Минпромторг. Он просит ведомство ускорить процесс разработки и выпуска свечей для SSJ 100 уфимским научно-производственным предприятием (НПО) "Молния".
Ситуацию с нехваткой свечей подтвердили гендиректор "Ираэро" Юрий Лапин и председатель совета директоров авиакомпании "Азимут" Павел Удод. Также с дефицитом столкнулись "Якутия" и крупнейший оператор Superjet — авиакомпания "Россия".
При этом представитель "Ростеха", в периметр которого входит НПО "Молния", заявил, что импортозамещение по всей востребованной номенклатуре изделий для Superjet, включая свечи зажигания, "идет полным ходом". Отечественные аналоги комплектующих для системы зажигания двигателя должны появиться уже в текущем году.