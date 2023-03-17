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42 минуты назад

Володин призвал страны отказаться от доллара ради защиты экономики

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#экономика #доллар #кризис

Государствам необходимо отказаться от доллара США, чтобы защитить себя от кризиса американской финансовой системы.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал в своем Telegram-канале страны провести дедолларизацию экономики, чтобы уменьшить последствия кризиса, вызванного крахом американской банковской системы.

"Кризис американской финансовой системы больше всего затронет тех, кто ориентируется только на неё", - написал он.

"Жертвами недавних банкротств уже стали обычные граждане других стран. Речь идёт о пенсионных фондах Швеции, Норвегии, Южной Кореи и др. Им деньги никто не вернёт", - отметил спикер Госдумы.

"Единственный способ защититься от кризиса — дедолларизация экономик государств", - заявил Володин.

Он также отметил, что власти США, "печатая необеспеченные доллары", спровоцировали рекордную за последние 40 лет инфляцию.

"Борясь с ней, настолько повышал ключевую ставку, что это привело к невозможности обслуживать кредиты, и, как следствие, начались самые крупные с 2008 года банкротства банков", - подчеркнул он.

По его словам, ошибки руководства США в экономической сфере провоцируют возникновение мирового финансового кризиса.

На прошлой неделе в США обанкротился один из крупнейших банков — Silicon Valley Bank (SVB).
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#экономика #доллар #кризис

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