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42 минуты назад
Володин призвал страны отказаться от доллара ради защиты экономики
Государствам необходимо отказаться от доллара США, чтобы защитить себя от кризиса американской финансовой системы.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал в своем Telegram-канале страны провести дедолларизацию экономики, чтобы уменьшить последствия кризиса, вызванного крахом американской банковской системы.
"Кризис американской финансовой системы больше всего затронет тех, кто ориентируется только на неё", - написал он.
"Жертвами недавних банкротств уже стали обычные граждане других стран. Речь идёт о пенсионных фондах Швеции, Норвегии, Южной Кореи и др. Им деньги никто не вернёт", - отметил спикер Госдумы.
"Единственный способ защититься от кризиса — дедолларизация экономик государств", - заявил Володин.
Он также отметил, что власти США, "печатая необеспеченные доллары", спровоцировали рекордную за последние 40 лет инфляцию.
"Борясь с ней, настолько повышал ключевую ставку, что это привело к невозможности обслуживать кредиты, и, как следствие, начались самые крупные с 2008 года банкротства банков", - подчеркнул он.
По его словам, ошибки руководства США в экономической сфере провоцируют возникновение мирового финансового кризиса.
На прошлой неделе в США обанкротился один из крупнейших банков — Silicon Valley Bank (SVB).
"Кризис американской финансовой системы больше всего затронет тех, кто ориентируется только на неё", - написал он.
"Жертвами недавних банкротств уже стали обычные граждане других стран. Речь идёт о пенсионных фондах Швеции, Норвегии, Южной Кореи и др. Им деньги никто не вернёт", - отметил спикер Госдумы.
"Единственный способ защититься от кризиса — дедолларизация экономик государств", - заявил Володин.
Он также отметил, что власти США, "печатая необеспеченные доллары", спровоцировали рекордную за последние 40 лет инфляцию.
"Борясь с ней, настолько повышал ключевую ставку, что это привело к невозможности обслуживать кредиты, и, как следствие, начались самые крупные с 2008 года банкротства банков", - подчеркнул он.
По его словам, ошибки руководства США в экономической сфере провоцируют возникновение мирового финансового кризиса.
На прошлой неделе в США обанкротился один из крупнейших банков — Silicon Valley Bank (SVB).