Происшествия

24 минуты назад

Дочь зарубленного топором пенсионера отсудила компенсацию в 800 тысяч рублей

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#убийство
Дочь зарубленного топором пенсионера отсудила компенсацию в 800 тысяч рублей

Убийца был приговорён к 7 годам колонии строго режима.

Лебедянский районный суд рассмотрел гражданское дело о возмещении женщине морального вреда, причиненного убийством отца.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, жителя Лебедяни осудили за убийство знакомого.

17 июня 2021 года  в сарае в подвальном помещении одного из домов по улице Трудовая в Лебедяни мужчины выпивали и поссорились. В результате 75-летний мужчина нанес 71-летнему соседу не менее 24 ударов руками и ногами по голове, грудной клетке, рукам, не менее 32 ударов топором по голове и шее, а также не менее 25 ударов ножом по голове, шее и рукам. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.

17 марта 2022 года 76-летний лебедянец по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» был приговорён к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Дочь погибшего была признана по делу потерпевшей. Женщина обратилась в суд и потребовала убийцу компенсировать моральный вред, попросив взыскать 2 миллиона рублей.

В результате ей присудили 800 тысяч рублей.
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#убийство

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