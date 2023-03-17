Происшествия
24 минуты назад
Дочь зарубленного топором пенсионера отсудила компенсацию в 800 тысяч рублей
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Убийца был приговорён к 7 годам колонии строго режима.
Лебедянский районный суд рассмотрел гражданское дело о возмещении женщине морального вреда, причиненного убийством отца.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, жителя Лебедяни осудили за убийство знакомого.
17 июня 2021 года в сарае в подвальном помещении одного из домов по улице Трудовая в Лебедяни мужчины выпивали и поссорились. В результате 75-летний мужчина нанес 71-летнему соседу не менее 24 ударов руками и ногами по голове, грудной клетке, рукам, не менее 32 ударов топором по голове и шее, а также не менее 25 ударов ножом по голове, шее и рукам. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.
17 марта 2022 года 76-летний лебедянец по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» был приговорён к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Дочь погибшего была признана по делу потерпевшей. Женщина обратилась в суд и потребовала убийцу компенсировать моральный вред, попросив взыскать 2 миллиона рублей.
В результате ей присудили 800 тысяч рублей.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, жителя Лебедяни осудили за убийство знакомого.
17 июня 2021 года в сарае в подвальном помещении одного из домов по улице Трудовая в Лебедяни мужчины выпивали и поссорились. В результате 75-летний мужчина нанес 71-летнему соседу не менее 24 ударов руками и ногами по голове, грудной клетке, рукам, не менее 32 ударов топором по голове и шее, а также не менее 25 ударов ножом по голове, шее и рукам. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.
17 марта 2022 года 76-летний лебедянец по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» был приговорён к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Дочь погибшего была признана по делу потерпевшей. Женщина обратилась в суд и потребовала убийцу компенсировать моральный вред, попросив взыскать 2 миллиона рублей.
В результате ей присудили 800 тысяч рублей.
296