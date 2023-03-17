Происшествия

сегодня, 09:36

41-летнего липчанина подозревают в шести кражах маршрутизаторов

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#кража
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Подозреваемого записали камеры видеонаблюдения.

41-летнего липчанина подозревают в кражах маршрутизаторов из магазинов цифровой техники. Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, подозреваемый заходил в торговые залы под видом покупателя и прятал украденное в заранее приготовленный пакет, после чего уходил, минуя кассу.

Общая сумма причиненного ущерба превысила 35 700 рублей. Похищенное мужчина продавал.

«Установлена причастность подозреваемого к совершению шести краж», - рассказали в полиции.

Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция этой статьи — до двух лет лишения свободы.
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#кража
1

Комментарии (1)

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Гостья1

18 минут назад
Маршрутизаторы крал,а зачем???жизнь камери будет отслеживать???
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