41-летнего липчанина подозревают в шести кражах маршрутизаторов

Подозреваемого записали камеры видеонаблюдения.

41-летнего липчанина подозревают в кражах маршрутизаторов из магазинов цифровой техники. Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, подозреваемый заходил в торговые залы под видом покупателя и прятал украденное в заранее приготовленный пакет, после чего уходил, минуя кассу.



Общая сумма причиненного ущерба превысила 35 700 рублей. Похищенное мужчина продавал.



«Установлена причастность подозреваемого к совершению шести краж», - рассказали в полиции.



Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция этой статьи — до двух лет лишения свободы.