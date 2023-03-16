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58 минут назад

Более 400 млн рублей из госбюджета неэффективно потратили регионы на благоустройство территорий

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Новые примеры нерационального расходования государственных средств, выделенных на объекты благоустройства, обнаружили в регионах эксперты Народного фронта. По одному из фактов уже начал проверку областной Следственный комитет.  

Эксперты Народного фронта в этом году с общественным контролем посетили уже шесть регионов, проверяя благоустройство объектов, выполненных в 2020–2022 гг. с привлечением средств федеральных программ. Это парки, скверы и другие общественные территории. 
 
Представители Народного фронта проверили около 30 объектов, и в большинстве из них зафиксированы проблемы с эффективностью расходов. Только на те проекты, которые эксперты озвучили в разговоре с «Известиями», было потрачено свыше 400 млн рублей.
 
Например, обнаружилось, что парк «Крымская горка» в Новохоперске Воронежской области, на благоустройство которого, по данным общественников, потратили не менее 59 млн рублей, значительно отличается от проекта на бумаге.  

Жителям обещали пространство для занятий спортом и семейных прогулок с фудкортом, трассой для летнего тюбинга, велодорожкой, смотровой площадкой, арт-объектами, амфитеатром и искусственными водоемами. Однако на месте эксперт обнаружила голые бордюрные плиты, обозначающие ступени. Между ними неравномерно насыпан песок с гранитным щебнем вместо асфальтового или плиточного покрытия.  

Откосы отсутствовали, ливневки были смонтированы наспех. На детской площадке тоже насыпан щебень. Следственный комитет по Воронежской области по обращению Народного фронта начал в марте проверку состояния парка «Крымская горка» в Новохоперске.  

«Хорошо, что нас услышал областной СК областной, плохо, что глава муниципалитета выделивший несколько траншей на сомнительный проект пока спокойно уволился и устроился на другую должность», — прокомментировала «Известиям» эксперт по ЖКХ Народного фронта Светлана Калинина.  

По данным Народного фронта, проблемные объекты выявили также в Тверской, Костромской, Ивановской областя
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