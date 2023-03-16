Происшествия

24 минуты назад

Усманца наказали за картинку на странице «ВКонтакте»

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#экстремизм
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Усманца наказали за картинку на странице «ВКонтакте»

48-летний мужчина вину признал, символику удалил.

Усманский районный суд Липецкой области рассмотрел дело об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование символики экстремистских организаций».

По данным объединен пресс-службы судебной системы Липецкой области,  48-летний мужчина на своей открытой странице в социальной сети в «ВКонтакте» установил изображение, на котором демонстрируется символика запрещенной в России организации, которая решением Верховного Суда России от 17 августа 2020 года была признана экстремистской.

Усманец вину признал, символику удалил. В результате его оштрафовали на 1000 рублей.
1 241
#экстремизм
2

Комментарии (1)

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Юрист

19 минут назад
В цивилизованных странах лет на 10 бы уехал на стройки капитализма.
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