Усманца наказали за картинку на странице «ВКонтакте»

48-летний мужчина вину признал, символику удалил.

Усманский районный суд Липецкой области рассмотрел дело об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование символики экстремистских организаций».



По данным объединен пресс-службы судебной системы Липецкой области, 48-летний мужчина на своей открытой странице в социальной сети в «ВКонтакте» установил изображение, на котором демонстрируется символика запрещенной в России организации, которая решением Верховного Суда России от 17 августа 2020 года была признана экстремистской.



Усманец вину признал, символику удалил. В результате его оштрафовали на 1000 рублей.

