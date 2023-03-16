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Липецкая вечЁрка: кого ждут в военкомате, смерть многодетного отца и деньги на ремонт подземного перехода
Сегодня, 16 марта, областной военком Валерий Герасименко уточнил, кому и зачем рассылают повестки, стало известно о смерти многодетного отца, который спас во время пожара членов своей семьи, и в мэрии рассказали, сколько денег надо на восстановление мозаики в подземном переходе у Петровского спуска.
Повестки рассылают мужчинам в возрасте от 18 до 50 лет. Во время визита в военкомат необходимо иметь при себе паспорт, военный билет и документы подтверждающие изменение жизненных обстоятельств.
Сегодня стало известно о смерти 39-летнего мужчины, который получил ожоги 64% тела 9 марта, спасая из огня своих шестерых детей и мать. Отца ему спасти не удалось, тот погиб. Сейчас врачи продолжают бороться за жизнь пожилой женщины.
— Поступил, как настоящий мужчина! Как должен был поступить настоящий мужчина! — написал Тудыть.
— Печально… скорейшего выздоровления бабушке, — добавила Лиза.
На ремонт самого красивого подземного перехода Липецка, который находится у Петровского спуска, требуется 15 миллионов рублей. На эти деньги можно отреставрировать мозаику, сделать гидроизоляцию, привести в порядок стены и ступени.
Проектно-сметную документацию на ремонт перехода, который называют визитной карточкой города, сделали еще в прошлом году. Когда начнется ремонт, пока неясно. Ранее в мэрии заявляли, что намерены закончить реставрацию к 320-летию Липецка, но пока не нашли денег. Новость задела комментаторов за живое.
— Предлагаю депутатам областного и городского советов мартовскую зарплату перевести на восстановление. Люди-то далеко не бедные!!! Все из бизнеса, как один. Хоть чем-то полезным отметились бы на благо города! — внес предложение Сталин.
А член Центрального Штаба ОНФ Светлана Калинина сегодня проинспектировала парк Победы и раскритиковала липецких чиновников. Деньги в благоустройство вложены немаленькие, а сделанное не спешат сохранять. Светлана Калинина нашла в парке кучу недостатков.
Такая ситуация с парками кстати, не только в Липецке, по словам Светланы Калининой, с 2018 года, когда заработал национальный проект «Комфортная городская среда», на благоустройство городов потрачены десятки миллиардов рублей. Но по данным аналитики, 72% этих средств ушли как вода в песок! В апреле член Центрального Штаба ОНФ намерена провести полный аудит того, что было сделано в Липецке за счет госбюджета.
— Всё это болтовня! Пока не сверкнет топор, шея не почешется. Страх неотвратимого наказания — вот он перпетуум мобиле! — видимо, со знанием дела заметил Депутат.
И горячие новости про благоустройство Липецка. На улице Механизаторов сегодня сгорел светофор. Между прочим, это уже второй за неделю — 10 марта сгорел светофор на улице Московской.
— Как никогда у светофора горел красный, — поупражнялся в остроумии один из комментаторов.
— Теперь по весне не только асфальт, но и светофоры тают, — заметил Я.
— Это от стыда. Они красным просто светились при виде мусора на улицах. — выдвинул свою версию Дух Ярослава Гашека.
Завтра утром стоит взять с собой зонтик. Днем в Липецке небольшие дожди, температура воздуха — от +3 до +5 градусов.
Кстати, спасатели сегодня при патрулировании Сокольского пляжа обнаружили троих подростков, которые пытались прыгать по льдинам, плавающим у берега. В связи с этим они еще раз напомнили взрослым, чтобы те не оставляли детей без присмотра у водоемов.
Электорат