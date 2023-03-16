Липецкая вечЁрка: кого ждут в военкомате, смерть многодетного отца и деньги на ремонт подземного перехода

Сегодня, 16 марта, областной военком Валерий Герасименко уточнил, кому и зачем рассылают повестки, стало известно о смерти многодетного отца, который спас во время пожара членов своей семьи, и в мэрии рассказали, сколько денег надо на восстановление мозаики в подземном переходе у Петровского спуска.