Общество

34 минуты назад

Становлянский суд признал умершим участника СВО

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#спецоперация #Украина
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Становлянский суд признал умершим участника СВО

Ранее женщина обратилась в ЗАГС с заявлением о выдаче свидетельства о смерти мужа, на что получила письменный отказ.

В Становлянский суд обратилась женщина, муж которой 4 апреля 2022 года стал участником СВО в составе отряда № 2 «БАРС». Приказом от 11 ноября 2022 года командира войсковой части доброволец - рядовой запаса ещё 28 августа был исключен из состава отряда в связи с гибелью в ходе наступательных действий 27 августа в районе населенного пункта Владимировка ДНР.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, женщина обратилась в ЗАГС с заявлением о выдаче свидетельства о смерти мужа, на что получила письменный отказ: у неё не было документа о смерти, выданного медицинской организацией, решения суда об установлении факта смерти или об объявлении лица умершим. А объявление мужа умершим было необходимо для получения свидетельства о его смерти и последующего оформления детям пенсии по потери кормильца и своих наследственных прав после смерти супруга.

Суд удовлетворил требования женщины.
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#спецоперация #Украина
5

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