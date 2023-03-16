Происшествия
48 минут назад
Уровень воды в Становой Рясе упал на 26 сантиметров, а в Елецком районе открыли мост через Быструю Сосну
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Ситуация постепенно стабилизируется.
В Елецком районе спал уровень воды в Быстрой Сосне. Как сообщает управление дорог и транспорта Липецкой области, движение на мосту между Черкассами и Талицей возобновлено.
В селе Ратчино, где вода подтопила десятки земельных участков, тоже ситуация постепенно стабилизируется.
Как сообщил в своём Telegram-канале глава Добровского района Анатолий Попов со ссылкой на главу Ратчинского сельского поселения Олега Кожевникова, сегодня на 12 часов дня на гидрологических постах зафиксировано падение уровня воды на 26 сантиметров от максимального значения, и сейчас уровень воды постепенно снижается.
Оказавшиеся в зоне подтопления местные жители эвакуироваться отказались – предпочли остаться в своих домах.
Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, затопленными в Ратчино остаются 159 приусадебных участков. Людям раздали 127 буханок хлеба. 10 человек получили нужные медикаменты.
Фото - t.me/anatolypopovdobroe и t.me/dor_trans48
В селе Ратчино, где вода подтопила десятки земельных участков, тоже ситуация постепенно стабилизируется.
Как сообщил в своём Telegram-канале глава Добровского района Анатолий Попов со ссылкой на главу Ратчинского сельского поселения Олега Кожевникова, сегодня на 12 часов дня на гидрологических постах зафиксировано падение уровня воды на 26 сантиметров от максимального значения, и сейчас уровень воды постепенно снижается.
Оказавшиеся в зоне подтопления местные жители эвакуироваться отказались – предпочли остаться в своих домах.
Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, затопленными в Ратчино остаются 159 приусадебных участков. Людям раздали 127 буханок хлеба. 10 человек получили нужные медикаменты.
Фото - t.me/anatolypopovdobroe и t.me/dor_trans48
209