Происшествия

сегодня, 16:42

Ельчанка одолжила деньги просителю со взломанной страницы в соцсетях

304
#мошенничество
2
Ельчанка одолжила деньги просителю со взломанной страницы в соцсетях

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

35-летнюю ельчанку обманули мошенники, которые взломали страницу его родственницы в соцсети.

Как сообщает пресс-служба елецкой мэрии, отзывчивая женщина охотно одолжила деньги, переведя 10 000 рублей на указанный ей счет банковской карты.

Только потом женщина поняла, что её обманули, и обратилась в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
304
#мошенничество
2

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Усманца наказали за картинку на странице «ВКонтакте»
#экстремизм
1
Усманца наказали за картинку на странице «ВКонтакте»

18 минут назад

Происшествия
Уровень воды в Становой Рясе упал на 26 сантиметров, а в Елецком районе открыли мост через Быструю С...
#паводок #половодье
Уровень воды в Становой Рясе упал на 26 сантиметров, а в Елецком районе открыли мост через Быструю С...

44 минуты назад

Происшествия
На трассе под Липецком горел киоск
#МЧС #пожар
На трассе под Липецком горел киоск

сегодня, 15:29

Происшествия
Подозреваемого во взятке участкового арестовали почти на два месяца
#взятка #полиция
5
Подозреваемого во взятке участкового арестовали почти на два месяца

сегодня, 13:58

Происшествия
На улице Водопьянова столкнулись автобусы, пострадала 18-летняя девушка
#ДТП #автобус
6
На улице Водопьянова столкнулись автобусы, пострадала 18-летняя девушка

сегодня, 13:50

Происшествия
У спавшей 90-летней пенсионерки украли 100 000 рублей
#кража
7
У спавшей 90-летней пенсионерки украли 100 000 рублей

сегодня, 13:20

Происшествия