Ельчанка одолжила деньги просителю со взломанной страницы в соцсетях

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

35-летнюю ельчанку обманули мошенники, которые взломали страницу его родственницы в соцсети.



Как сообщает пресс-служба елецкой мэрии, отзывчивая женщина охотно одолжила деньги, переведя 10 000 рублей на указанный ей счет банковской карты.



Только потом женщина поняла, что её обманули, и обратилась в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.