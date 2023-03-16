Происшествия
сегодня, 16:42
Ельчанка одолжила деньги просителю со взломанной страницы в соцсетях
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По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
35-летнюю ельчанку обманули мошенники, которые взломали страницу его родственницы в соцсети.
Как сообщает пресс-служба елецкой мэрии, отзывчивая женщина охотно одолжила деньги, переведя 10 000 рублей на указанный ей счет банковской карты.
Только потом женщина поняла, что её обманули, и обратилась в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
Как сообщает пресс-служба елецкой мэрии, отзывчивая женщина охотно одолжила деньги, переведя 10 000 рублей на указанный ей счет банковской карты.
Только потом женщина поняла, что её обманули, и обратилась в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
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