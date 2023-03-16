В России
44 минуты назад
Сеть федеральных трасс будет сформирована в новых регионах РФ
В 2022 году в новых субъектах РФ было восстановлено более 800 км дорог и 18 искусственных сооружений.
Свыше 1 тысячи км автомобильных дорог ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей приобретут статус федеральных в текущем году. Управлять сетью федеральных трасс на территории новых субъектов будет Федеральное дорожное агентство – Росавтодор, - заявил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.
"Развитие сети федеральных дорог является важной стратегической задачей стройкомплекса России. Автомобильные дороги новых регионов, которые получат статус федеральных, определены. Их общая протяжённость составит 1039 км. Документы по ним проходят необходимые процедуры согласования. После этого Росавтодор начнёт свою деятельность в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях", – подчеркнул вице-премьер.
По его словам, Федеральным дорожным агентством будет проведена диагностика принятых трасс, чтобы определить уровень их транспортно-эксплуатационного состояния и в дальнейшем правильно сформировать программу дорожных работ. Одновременно с этим ведомство приступит к обеспечению их содержания, своевременному ремонту, проведёт комплекс мероприятий по обустройству, направленных в том числе на повышение безопасности движения, - говорится на официальном сайте кабмина.
"Частью этих дорог будет заниматься подведомственное Росавтодору федеральное казённое учреждение “Упрдор "Тамань"”, которое базируется в Анапе. В ЛДНР это будет новое ФКУ “Упрдор "Новороссия"” ", – пояснил замглавы Росавтодора Андрей Самарьянов.
В прошлом году в новых субъектах страны было восстановлено более 800 км дорог и 18 искусственных сооружений. Эту работу провели ГК "Автодор" и регионы-шефы.
"Развитие сети федеральных дорог является важной стратегической задачей стройкомплекса России. Автомобильные дороги новых регионов, которые получат статус федеральных, определены. Их общая протяжённость составит 1039 км. Документы по ним проходят необходимые процедуры согласования. После этого Росавтодор начнёт свою деятельность в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях", – подчеркнул вице-премьер.
По его словам, Федеральным дорожным агентством будет проведена диагностика принятых трасс, чтобы определить уровень их транспортно-эксплуатационного состояния и в дальнейшем правильно сформировать программу дорожных работ. Одновременно с этим ведомство приступит к обеспечению их содержания, своевременному ремонту, проведёт комплекс мероприятий по обустройству, направленных в том числе на повышение безопасности движения, - говорится на официальном сайте кабмина.
"Частью этих дорог будет заниматься подведомственное Росавтодору федеральное казённое учреждение “Упрдор "Тамань"”, которое базируется в Анапе. В ЛДНР это будет новое ФКУ “Упрдор "Новороссия"” ", – пояснил замглавы Росавтодора Андрей Самарьянов.
В прошлом году в новых субъектах страны было восстановлено более 800 км дорог и 18 искусственных сооружений. Эту работу провели ГК "Автодор" и регионы-шефы.