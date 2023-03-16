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В Минфине заявили о ставке разового сбора с бизнеса в 5% от сверхприбыли

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#экономика #сверхприбыль #бизнес #сбор

Ставка разового сбора в бюджет со сверхприбыли бизнеса за 2021–2022 гг. составит около 5%.

Планируемая ставка по обязательному сбору с бизнеса составит порядка 5% от сверхприбыли, - рассказал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Мы сейчас примерно прогнозируем ставку [по обязательному сбору с бизнеса] порядка 5% [от сверхприбыли]", - заявил Силуанов.

"[Поступления] ждем в текущем году. Мы будем проговаривать вопрос с парламентариями с тем, чтобы в весеннюю сессию эта инициатива была законодательно оформлена", - отметил министр.

По его словам, планируется инициатива, которая "простимулирует предпринимателей заплатить в текущем году", - передает ТАСС.

"Хотя возможность уплаты в следующем году будет, но она будет менее финансово выгодна", - подчеркнул он.

Ранее министр заявлял, что власти рассчитывают получить порядка 300 млрд рублей.

Уточняется, что взносы заплатит весь бизнес, кроме нефтегазовых и угольных компаний, малых и средних предприятий, а также компаний с доналоговой прибылью за 2021-2022 годы менее миллиарда рублей.
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#экономика #сверхприбыль #бизнес #сбор

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