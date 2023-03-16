34 минуты назад
Wildberries заморозила начисление штрафов за возврат товара с владельцев пунктов выдачи заказов
Компания Wildberries временно заморозила начисление штрафов за возврат бракованного или не того товара с владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ).
"Подмены товаров - крайне чувствительная для предпринимателей, продавцов товаров проблема, которой мы вместе с ними активно занимаемся и которые нас активно поддерживают", - рассказали в компании. В Wildberries сообщили, что с одной стороны, компания уже в течение нескольких дней усиливает контроль для предотвращения возможных мошеннических действий, а с другой стороны, временно замораживает механизм списаний за подмены с менеджеров ПВЗ и владельцев партнерских точек выдачи заказов, чтобы разобраться во всех спорных ситуациях.
Ранее сообщалось, что некоторые сотрудники пунктов выдачи закрывают их с 15 марта из-за спора с Wildberries, причиной стали штрафы, которые они должны заплатить компании. Позже компания подтвердила закрытие нескольких пунктов выдачи заказов из-за угроз в адрес компании. Глава Минтруда РФ Антон Котяков сообщил, что министерство и Роструд разбираются с ситуацией, возникшей вокруг компании Wildberries, - передает ТАСС.
В компании добавили, что ежедневно рассматривают около 3 тысяч заявок по проблемным ситуациям.
15 марта в пунктах выдачи Wildberries во многих российских городах началась забастовка, - сообщали Телеграм-каналы. Отмечалось, что собственники недовольны новыми условиями оферты.