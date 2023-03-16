В России

34 минуты назад

Wildberries заморозила начисление штрафов за возврат товара с владельцев пунктов выдачи заказов

65
#Wildberries #возврат

Компания Wildberries временно заморозила начисление штрафов за возврат бракованного или не того товара с владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ).

Онлайн-ретейлер Wildberries временно приостанавливает списания с владельцев партнерских пунктов выдачи заказов (ПВЗ) за подмену товаров и отменяет свыше 10 тысяч штрафов за такое нарушение, выявив их некорректность, - сообщает компания на фоне конфликтной ситуации с некоторыми из предпринимателей.

"Подмены товаров - крайне чувствительная для предпринимателей, продавцов товаров проблема, которой мы вместе с ними активно занимаемся и которые нас активно поддерживают", - рассказали в компании. В Wildberries сообщили, что с одной стороны, компания уже в течение нескольких дней усиливает контроль для предотвращения возможных мошеннических действий, а с другой стороны, временно замораживает механизм списаний за подмены с менеджеров ПВЗ и владельцев партнерских точек выдачи заказов, чтобы разобраться во всех спорных ситуациях.

Ранее сообщалось, что некоторые сотрудники пунктов выдачи закрывают их с 15 марта из-за спора с Wildberries, причиной стали штрафы, которые они должны заплатить компании. Позже компания подтвердила закрытие нескольких пунктов выдачи заказов из-за угроз в адрес компании. Глава Минтруда РФ Антон Котяков сообщил, что министерство и Роструд разбираются с ситуацией, возникшей вокруг компании Wildberries, - передает ТАСС.

В компании добавили, что ежедневно рассматривают около 3 тысяч заявок по проблемным ситуациям.

15 марта в пунктах выдачи Wildberries во многих российских городах началась забастовка, - сообщали Телеграм-каналы. Отмечалось, что собственники недовольны новыми условиями оферты.
65
#Wildberries #возврат

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Здание ФСБ в Ростове загорелось из-за замыкания проводки
#пожар #замыкание
Здание ФСБ в Ростове загорелось из-за замыкания проводки

сегодня, 14:59

В России
В Белгороде в результате обстрела пострадал поезд
#обстрел #Белгород
В Белгороде в результате обстрела пострадал поезд

сегодня, 14:20

В России
РФ сократила объемы вложений в госбумаги США с $629 млн до $67 млн
#экономика #вложения
РФ сократила объемы вложений в госбумаги США с $629 млн до $67 млн

сегодня, 10:43

В России
В Армению из РФ в 2022 году переехали более 100 тысяч человек
#Армения #переезд
В Армению из РФ в 2022 году переехали более 100 тысяч человек

сегодня, 09:56

В России
#визы
Эксперт оценил вероятность отмены Индонезией визовых льгот для россиян

вчера, 18:10

В России
#автоимпорт
Половину импортированных автомобилей в РФ в 2022 году завезли физлица

вчера, 18:03

В России