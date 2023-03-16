Происшествия
47 минут назад
На трассе под Липецком горел киоск
А в Усмани квартира.
Утром 15 марта на 299-м километре трассы «Орел-Тамбов» в Липецке выгорела половина металлического киоска, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.
Вечером в Усмани на улице Школьной горела квартира в четырехэтажном доме. Огонь уничтожил постельные принадлежности.
В Липецке на улице Депутатской в жилом доме горела оконная рама. Жильцы квартиры успели ее потушить до приезда пожарных.
Вечером в Усмани на улице Школьной горела квартира в четырехэтажном доме. Огонь уничтожил постельные принадлежности.
В Липецке на улице Депутатской в жилом доме горела оконная рама. Жильцы квартиры успели ее потушить до приезда пожарных.