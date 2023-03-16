Общество

50 минут назад

В Липецкой области 79 человек сдадут ЕГЭ досрочно

218
#ЕГЭ #школа
3
В Липецкой области 79 человек сдадут ЕГЭ досрочно

В основном, это выпускники прошлых лет.

20 марта с экзаменов по географии и литературе начнётся досрочный период ЕГЭ, который продлится по 19 апреля.

Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, в этом году в Липецкой области 79 человек подали заявления на участие в досрочном периоде проведения единого государственного экзамена. В основном, это выпускники прошлых лет. Сдавать ЕГЭ они будут в областной Кадетской школе.

Выпускники из новых регионов России, а также проходившие обучение за рубежом и вынужденные его прервать, и те, кто сейчас находится за рубежом, но учится в российских школах, сдадут ГИА в форме промежуточной аттестации. 

В этом году во все пункты проведения экзаменов экзаменационные материалы будут доставляться по интернету по защищенным каналам.
218
#ЕГЭ #школа
3

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Правообладатели компьютерных программ простили ельчанке использование пиратского софта
#авторские права
Правообладатели компьютерных программ простили ельчанке использование пиратского софта

22 минуты назад

Общество
Проект «Сделано в Липецкой области»: сосиски и колбасы, картофель-фри, йогурты и сыры
#«Сделано в Липецкой области»
Проект «Сделано в Липецкой области»: сосиски и колбасы, картофель-фри, йогурты и сыры

сегодня, 14:32

Общество
«Я не хочу, чтобы ты в тюрьме сидел!»
#Парк Победы #ОНФ
22
«Я не хочу, чтобы ты в тюрьме сидел!»

сегодня, 14:24

Общество
В Желтых Песках из кранов несколько дней течет мутная вода
#вода #помутнение воды
6
В Желтых Песках из кранов несколько дней течет мутная вода

сегодня, 13:52

Общество
Жители села в Задонском районе жалуются на затопленную дорогу и «водопад»
#дорога #половодье #паводок
8
Жители села в Задонском районе жалуются на затопленную дорогу и «водопад»

сегодня, 13:02

Общество
Облвоенком Валерий Герасименко: «В первую очередь ждем тех, кого давно не видели»
#повестки #военкомат
57
Облвоенком Валерий Герасименко: «В первую очередь ждем тех, кого давно не видели»

сегодня, 12:05

Общество