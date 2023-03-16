В Липецкой области 79 человек сдадут ЕГЭ досрочно

В основном, это выпускники прошлых лет.

20 марта с экзаменов по географии и литературе начнётся досрочный период ЕГЭ, который продлится по 19 апреля.



Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, в этом году в Липецкой области 79 человек подали заявления на участие в досрочном периоде проведения единого государственного экзамена. В основном, это выпускники прошлых лет. Сдавать ЕГЭ они будут в областной Кадетской школе.



Выпускники из новых регионов России, а также проходившие обучение за рубежом и вынужденные его прервать, и те, кто сейчас находится за рубежом, но учится в российских школах, сдадут ГИА в форме промежуточной аттестации.



В этом году во все пункты проведения экзаменов экзаменационные материалы будут доставляться по интернету по защищенным каналам.

