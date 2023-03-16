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45 минут назад
Подозреваемого во взятке участкового арестовали почти на два месяца
Ранее он уже был отстранен от работы.
Елецкий городской суд Липецкой области избрал меру пресечения 30-летнему участковому, подозреваемому во взятке в 50 000 рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Напомним, 13 марта в Ельце оперативники подразделения собственной безопасности УМВД России по Липецкой области задержали с поличным при получении взятки участкового уполномоченного. В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в значительном размере», его расследует областное управление следственного комитета.
По версии следствия, подозреваемый получил от женщины взятку в 50 тысяч рублей за то, чтобы её брат не был привлечён к ответственности за кражу из магазина.
Участковый арестован на 1 месяц 28 дней.
Напомним, 13 марта в Ельце оперативники подразделения собственной безопасности УМВД России по Липецкой области задержали с поличным при получении взятки участкового уполномоченного. В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в значительном размере», его расследует областное управление следственного комитета.
По версии следствия, подозреваемый получил от женщины взятку в 50 тысяч рублей за то, чтобы её брат не был привлечён к ответственности за кражу из магазина.
Участковый арестован на 1 месяц 28 дней.
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Да уж
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