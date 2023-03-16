Происшествия

45 минут назад

Подозреваемого во взятке участкового арестовали почти на два месяца

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#взятка #полиция
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Подозреваемого во взятке участкового арестовали почти на два месяца

Ранее он уже был отстранен от работы.

Елецкий городской суд Липецкой области избрал меру пресечения 30-летнему участковому, подозреваемому во взятке в 50 000 рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Напомним, 13 марта в Ельце оперативники подразделения собственной безопасности УМВД России по Липецкой области задержали с поличным при получении взятки участкового уполномоченного. В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в значительном размере», его расследует областное управление следственного комитета.

По версии следствия, подозреваемый получил от женщины взятку в 50 тысяч рублей за то,  чтобы её брат не был привлечён к ответственности за кражу из магазина.

Участковый арестован на 1 месяц 28 дней.
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#взятка #полиция
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Комментарии (3)

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Депутат

19 минут назад
Нарушение присяги - это измена Родине, и судить надо именно за это, а не за какие-то ср...ные 50 тысяч. УК РФ ст.64
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Да уж

30 минут назад
Не может быть такого.
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Зимний рыбак

30 минут назад
Каааак? Неужели ещё один оборотень, не может быть, он же клялся, присягал!
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