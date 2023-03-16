Происшествия

53 минуты назад

На улице Водопьянова столкнулись автобусы, пострадала 18-летняя девушка

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#ДТП #автобус
На улице Водопьянова столкнулись автобусы, пострадала 18-летняя девушка
Днем 16 марта в Липецке на улице Водопьянова у остановки «Музыкальное училище» столкнулись два автобуса.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 25-летний водитель автобуса «Кинг Лонг»  маршрута «Липецк-Елец» марки врезался в «Мерседес», следовавший по 330-му маршруту.

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— В аварии пострадала 18-летняя девушка. Она была доставлена в больницу для выявления травм, — рассказали в полиции.
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#ДТП #автобус

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