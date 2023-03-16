Происшествия

сегодня, 13:20

У спавшей 90-летней пенсионерки украли 100 000 рублей

6 814
#кража
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У спавшей 90-летней пенсионерки украли 100 000 рублей

Один из подозреваемых проник на террасу через форточку и выломал входную дверь дома.

Ещё 1 марта в селе Урицкое Тербунского района у 90-летней пенсионерки украли 100 000 рублей. Как сообщает пресс-служба полиции, подозреваемые — два брата из этого же села. Одному из них 23 года, а второй несовершеннолетний. Оба ранее судимы за кражи.

По версии следствия, один из братьев проник на террасу через форточку и выломал входную дверь дома, где в этот момент спала потерпевшая. В вещах хозяйки молодой человек нашел 100 000 рублей. Он забрал деньги и вернулся к брату, который ждал его на улице возле дома. После этого парни скрылись с места преступления, деньги потратили.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Братьям грозит до шести лет лишения свободы.
6 814
#кража
2

Комментарии (6)

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Крест.

29 минут назад
Тема, Бухать надо меньше!
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Смех

46 минут назад
Тема, 22 года, работать только начал, а ей 90, она всю жизнь работала. Сравнил)))))
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Koммунист

48 минут назад
Десятина пойдет в обкомовский общак
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Дух Ярослава Гашека

55 минут назад
Тема, Папа Карло не работал, поскольку шарманка давно сломалась. На что же вы жалуетесь)))?
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Тема

сегодня, 13:43
Мне 22 работаю как папа карло и на карте более 50.000 * .
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Смех

сегодня, 13:38
Сейчас, наверно, начнётся "а вот нефиг спать старушкам, никогда!")))
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