У спавшей 90-летней пенсионерки украли 100 000 рублей

Один из подозреваемых проник на террасу через форточку и выломал входную дверь дома.

Ещё 1 марта в селе Урицкое Тербунского района у 90-летней пенсионерки украли 100 000 рублей. Как сообщает пресс-служба полиции, подозреваемые — два брата из этого же села. Одному из них 23 года, а второй несовершеннолетний. Оба ранее судимы за кражи.



По версии следствия, один из братьев проник на террасу через форточку и выломал входную дверь дома, где в этот момент спала потерпевшая. В вещах хозяйки молодой человек нашел 100 000 рублей. Он забрал деньги и вернулся к брату, который ждал его на улице возле дома. После этого парни скрылись с места преступления, деньги потратили.



Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Братьям грозит до шести лет лишения свободы.