Общество

9 минут назад

Жители села в Задонском районе жалуются на затопленную дорогу и «водопад»

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#дорога #половодье #паводок
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Глава сельсовета уже выехал на место.

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Жители улицы Луговая села Нерёжа Задонского района пожаловались на затопленную дорогу и «водопад».

«Крик души! Дороги к дому нет, были две — закончились, писали везде и всем, бесполезно. Как с маленькими детьми тут проходить, как проехать?» - Возмущаются селяне в соцсетях.

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Как рассказали GOROD48 в Юрьевском сельсовете Задонского района, к которому относится и село Нерёжа, глава сельсовета Николай Тюрин выехал в село для оценки ситуации и решения проблемы.

- Из-за сильных дождей дорогу на улице Луговая размыло, её планируют отсыпать щебнем, - уверили в сельсовете.

Фото, видео - vk.com/zdnklives

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#дорога #половодье #паводок
2

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