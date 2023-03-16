Общество
9 минут назад
Жители села в Задонском районе жалуются на затопленную дорогу и «водопад»
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Глава сельсовета уже выехал на место.
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Жители улицы Луговая села Нерёжа Задонского района пожаловались на затопленную дорогу и «водопад».
«Крик души! Дороги к дому нет, были две — закончились, писали везде и всем, бесполезно. Как с маленькими детьми тут проходить, как проехать?» - Возмущаются селяне в соцсетях.
Как рассказали GOROD48 в Юрьевском сельсовете Задонского района, к которому относится и село Нерёжа, глава сельсовета Николай Тюрин выехал в село для оценки ситуации и решения проблемы.
- Из-за сильных дождей дорогу на улице Луговая размыло, её планируют отсыпать щебнем, - уверили в сельсовете.
Фото, видео - vk.com/zdnklives
«Крик души! Дороги к дому нет, были две — закончились, писали везде и всем, бесполезно. Как с маленькими детьми тут проходить, как проехать?» - Возмущаются селяне в соцсетях.
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Как рассказали GOROD48 в Юрьевском сельсовете Задонского района, к которому относится и село Нерёжа, глава сельсовета Николай Тюрин выехал в село для оценки ситуации и решения проблемы.
- Из-за сильных дождей дорогу на улице Луговая размыло, её планируют отсыпать щебнем, - уверили в сельсовете.
Фото, видео - vk.com/zdnklives
78