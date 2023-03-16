22 минуты назад
В Белгороде в результате обстрела пострадал поезд
Как отмечается, осколками было повреждено 21 окно в двух вагонах восстановительного поезда и обшивка вагонов. Осколки других снарядов повредили несколько зданий и автомобилей.
"Инцидент произошел в 01:20 на станции Белгород. Незначительные повреждения получила железнодорожная инфраструктура, а также несколько вагонов, находящихся в отстое. Пострадавших и задержек в движении поездов нет. В настоящее время последствия происшествия устранены, деятельность станции Белгород осуществляется в штатном режиме", - рассказали в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги.
Ранее глава региона Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале сообщил, что обломки снарядов повредили фасады жилых и административных зданий.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Губернатор также отметил, что за последние 4 дня и 4 ночи 58 домов получили повреждения и пострадал 31 частный автомобиль.