В России

22 минуты назад

В Белгороде в результате обстрела пострадал поезд

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#обстрел #Белгород

Как отмечается, осколками было повреждено 21 окно в двух вагонах восстановительного поезда и обшивка вагонов. Осколки других снарядов повредили несколько зданий и автомобилей.

Восстановительный поезд на железнодорожном вокзале Белгорода пострадал в результате ракетного обстрела города со стороны ВСУ. В ночь на 16 марта ПВО сбила над городом две ракеты. Один из снарядов упал на территории железнодорожной станции, - пишет "Российская газета".

"Инцидент произошел в 01:20 на станции Белгород. Незначительные повреждения получила железнодорожная инфраструктура, а также несколько вагонов, находящихся в отстое. Пострадавших и задержек в движении поездов нет. В настоящее время последствия происшествия устранены, деятельность станции Белгород осуществляется в штатном режиме", - рассказали в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги.

Ранее глава региона Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале сообщил, что обломки снарядов повредили фасады жилых и административных зданий.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Губернатор также отметил, что за последние 4 дня и 4 ночи 58 домов получили повреждения и пострадал 31 частный автомобиль.
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#обстрел #Белгород

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