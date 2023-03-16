Происшествия

50 минут назад

Пострадавший при пожаре в селе Стрелец многодетный отец умер в больнице

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#пожар
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Пострадавший при пожаре в селе Стрелец многодетный отец умер в больнице

За жизнь его матери врачи продолжают бороться.

Накануне в областном ожоговом центре скончался 39-летний мужчина, сильно пострадавший при пожаре 9 марта в селе Стрелец Долгоруковского района.

Напомним, 9 марта в 19:09 на улице Архангельской в селе Стрелец горел частный дом. В доме полностью выгорела кухня. В пожаре погиб пенсионер — отец 39-летнего мужчины, а сам он и его 62-летняя мать были госпитализированы.

39-летний мужчина получил ожоги 64% тела, от которых 15 марта умер. Об этом GOROD48 рассказал заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов. Ранее в больнице сообщили, что многодетный отец пострадал, вынося детей и свою мать из горящего дома.

За жизнь бабушки детей врачи продолжают бороться. У женщины — ожоги 27% тела и сильнейшая термоингаляционная травма.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области
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#пожар
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Комментарии (1)

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Доктор Пилюлькин

10 минут назад
Автор, не "термоизоляционная травма", а "термоингаляционная травм"!
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