Происшествия
50 минут назад
Пострадавший при пожаре в селе Стрелец многодетный отец умер в больнице
За жизнь его матери врачи продолжают бороться.
Накануне в областном ожоговом центре скончался 39-летний мужчина, сильно пострадавший при пожаре 9 марта в селе Стрелец Долгоруковского района.
Напомним, 9 марта в 19:09 на улице Архангельской в селе Стрелец горел частный дом. В доме полностью выгорела кухня. В пожаре погиб пенсионер — отец 39-летнего мужчины, а сам он и его 62-летняя мать были госпитализированы.
39-летний мужчина получил ожоги 64% тела, от которых 15 марта умер. Об этом GOROD48 рассказал заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов. Ранее в больнице сообщили, что многодетный отец пострадал, вынося детей и свою мать из горящего дома.
За жизнь бабушки детей врачи продолжают бороться. У женщины — ожоги 27% тела и сильнейшая термоингаляционная травма.
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области
Напомним, 9 марта в 19:09 на улице Архангельской в селе Стрелец горел частный дом. В доме полностью выгорела кухня. В пожаре погиб пенсионер — отец 39-летнего мужчины, а сам он и его 62-летняя мать были госпитализированы.
39-летний мужчина получил ожоги 64% тела, от которых 15 марта умер. Об этом GOROD48 рассказал заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов. Ранее в больнице сообщили, что многодетный отец пострадал, вынося детей и свою мать из горящего дома.
За жизнь бабушки детей врачи продолжают бороться. У женщины — ожоги 27% тела и сильнейшая термоингаляционная травма.
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области
Доктор Пилюлькин