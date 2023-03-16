25-летнего липчанина подозревают в кражах из «Галереи современного искусства» и «Пятёрочек»

Мужчине предъявлено обвинение в четырёх кражах, покушении на грабёж и мелком хищении.

Прокуратурой Советского района Липецка утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении 25-летнего липчанина, подозреваемого в четырёх кражах, покушении на грабёж и мелком хищении. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, в январе прошлого года подозреваемый уже был осужден Грязинским городским судом за грабёж, кражу и пять мелких хищений и получил 480 часов исправительных работ.



По версии следствия, утром 12 июля 2022 года мужчина похитил из «Галереи современного искусства» в доме №1 на улице Зегеля, где с ноября 2021 года шёл ремонт, перфоратор «Макита» за 8200 рублей.



Он же вечером 13 августа прошлого года обокрал магазин «Чижик» на улице Терешковой: оттуда подозреваемый вынес 6 банок кофе на общую сумму 2 617 рублей.



16 августа подозреваемый пытался совершить грабёж в «Пятёрочке» на улице Терешковой. Оттуда он вынес 5 банок кофе на 1 154 рубля, не реагируя на требования продавщицы остановиться, но вскоре был задержан с похищенным полицейскими на улице Циолковского — кофе изъяли.



26 августа подозреваемый совершил кражу в «Пятёрочке» на улице Фрунзе — оттуда мужчина вынес 16 бутылок шампуня на 3 232 рубля.



30 августа подозреваемый украл из «Пятёрочки» на проспекте Победы 23 палки колбасы на 2 600 рублей.



24 октября из «Пятёрочки» на улице Неделина подозреваемый похитил 60 батончиков «Пикник» на 1 869 рублей. Это действие квалифицировано как мелкое хищение.



С 16 февраля этого года подозреваемый находится под подпиской о невыезде, теперь его ждёт суд.