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25-летнего липчанина подозревают в кражах из «Галереи современного искусства» и «Пятёрочек»

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#кража #покушение #грабёж
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25-летнего липчанина подозревают в кражах из «Галереи современного искусства» и «Пятёрочек»

Мужчине предъявлено обвинение в четырёх кражах, покушении на грабёж и мелком хищении.

Прокуратурой Советского района Липецка утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении 25-летнего липчанина, подозреваемого в четырёх кражах, покушении на грабёж и мелком хищении. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, в январе прошлого года подозреваемый уже был осужден Грязинским городским судом за грабёж, кражу и пять мелких хищений и получил 480 часов исправительных работ.

По версии следствия, утром 12 июля 2022 года мужчина похитил из «Галереи современного искусства» в доме №1 на улице Зегеля, где с ноября 2021 года шёл ремонт, перфоратор «Макита» за 8200 рублей.

Он же вечером 13 августа прошлого года обокрал магазин «Чижик» на улице Терешковой: оттуда подозреваемый вынес 6 банок кофе на общую сумму 2 617 рублей.

16 августа подозреваемый пытался совершить грабёж в «Пятёрочке» на улице Терешковой. Оттуда он вынес 5 банок кофе на 1 154 рубля, не реагируя на требования продавщицы остановиться, но вскоре был задержан с похищенным полицейскими на улице Циолковского — кофе изъяли.

26 августа подозреваемый совершил кражу в «Пятёрочке» на улице Фрунзе — оттуда мужчина вынес 16 бутылок шампуня на 3 232 рубля.

30 августа подозреваемый украл из «Пятёрочки» на проспекте Победы 23 палки колбасы на 2 600 рублей.

24 октября из «Пятёрочки» на улице Неделина подозреваемый похитил 60 батончиков «Пикник» на 1 869 рублей. Это действие квалифицировано как мелкое хищение.

С 16 февраля этого года подозреваемый находится под подпиской о невыезде, теперь его ждёт суд.
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#кража #покушение #грабёж
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Комментарии (1)

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дух Ярослава Гашека

26 минут назад
Это равнозначные по степени тяжести преступления. В магазины многие ходят, как на выставку, просто посмотреть.
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