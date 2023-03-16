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22 минуты назад
В США сошел с рельсов грузовой поезд с опасными веществами
Грузовой поезд, перевозивший опасные материалы, сошел с рельсов на западе американского штата Аризона.
Поезд с опасными веществами сошел с рельсов в Аризоне, - передает РИА Новости со ссылкой на местные власти.
"Грузовой поезд, перевозивший опасные материалы, сошел с рельсов на западе Аризоны", — говорится в сообщении.
Уточняется, что авария произошла в накануне вечером недалеко от города Топок в округе Мохаве.
Представитель офиса шерифа округа Мохаве Анита Мортенсен подтвердила, что поезд сошел с рельсов недалеко от границы штата Аризона с Калифорнией и Невадой. По ее словам, она не располагает информацией об утечке в результате крушения.
Железнодорожную компанию BNSF и Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) уже уведомили о происшествии, они приступили к расследованию случившегося, - уточняют местные СМИ.
Это второй подобный случай за месяц в США. 4 марта сошел с рельсов грузовой поезд американской транспортной компании Norfolk Southern в штате Огайо, перевозивший химикаты. В результате аварии возник пожар, в воздух попали опасные вещества. Тогда никто не пострадал, но были эвакуированы местные жители, проживающие рядом с местом катастрофы.
"Грузовой поезд, перевозивший опасные материалы, сошел с рельсов на западе Аризоны", — говорится в сообщении.
Уточняется, что авария произошла в накануне вечером недалеко от города Топок в округе Мохаве.
Представитель офиса шерифа округа Мохаве Анита Мортенсен подтвердила, что поезд сошел с рельсов недалеко от границы штата Аризона с Калифорнией и Невадой. По ее словам, она не располагает информацией об утечке в результате крушения.
Железнодорожную компанию BNSF и Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) уже уведомили о происшествии, они приступили к расследованию случившегося, - уточняют местные СМИ.
Это второй подобный случай за месяц в США. 4 марта сошел с рельсов грузовой поезд американской транспортной компании Norfolk Southern в штате Огайо, перевозивший химикаты. В результате аварии возник пожар, в воздух попали опасные вещества. Тогда никто не пострадал, но были эвакуированы местные жители, проживающие рядом с местом катастрофы.