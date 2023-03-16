Вступившемуся за соседку мужчине сломали челюсть и ребро

Подозреваемого ждёт суд.

Прокуратурой Советского района Липецка утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении 38-летнего липчанина по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.



Конфликт разыгрался между жильцами дома №32/2 по улице Терешковой. Потерпевший рассказал, что 25 ноября 2022 года ему позвонила соседка и пожаловалась на своего сожителя, с которым он был хорошо знаком: мужчины дружили примерно с августа 2022 года, часто ходили друг к другу в гости и вместе выпивали.



Женщина рассказала, что её сожитель распускает по отношению к ней руки, что они часто ссорятся. Мужчина решил подняться к соседу и поговорить. В момент выяснения отношений оба были пьяны, гость пару раз ударил сожителя соседки по лицу, но потом они помирились, выпили вместе и разошлись.



По версии следствия, уже после полуночи, уже 26 ноября ссора продолжилась, и сожитель женщины ударил соседа кулаком по лицу, отчего тот упал на диван, а подозреваемый продолжил избиение — нанёс не менее пяти ударов по голове и туловищу. После этого мужчины вышли на лестничную площадку, где сожитель женщины снова ударил её защитника по лицу, отчего тот упал с лестничного марша.



В результате потерпевшему диагностировали тупую травму грудной клетки, перелом ребра, челюстно-лицевую травму — перелом челюсти и скуловой кости и другие травмы, расцененные судмедэкспертами как тяжкий вред здоровью.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, действия подозреваемого были квалифицированы следствием по части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека», ему грозит до до восьми лет лишения свободы.