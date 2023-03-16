Происшествия

35 минут назад

Две девочки, одной из которых всего год, пострадали в аварии на улице Космонавтов

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#авария #ДТП
Две девочки, одной из которых всего год, пострадали в аварии на улице Космонавтов

За сутки на дорогах области получили травмы шесть человек.

15 марта в семь вечера на улице Космонавтов в Липецке столкнулись автомобили «Шевроле» под управлением 42-ленего водителя и «Лада Приора» с 35-летней женщиной за рулем. В аварии получили травмы 7-месячная девочка - пассажирка «Шевроле» и годовалая пассажирка «Приоры».

Около десяти вечера на Космонавтов произошло еще одно ДТП: в столб врезался автомобиль «Киа». По данным ГИБДД, 41-летний водитель не справился с управлением. Водитель автомобиля и его 40-летний пассажир доставлены в больницу. 

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В Добровском районе около девяти часов столкнулись автомобили «Фольксваген» с 38-летним мужчиной за рулем и «Киа» под управлением 32-летнего водителя. В аварии получил травмы водитель «Киа». Он госпитализирован.        

Вчера автоинспекторы зафиксировали еще 16 столкновений автомобилей, эти аварии обошлись без пострадавших.
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#авария #ДТП

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