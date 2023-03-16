В РСПП рассказали об изменении законодательства в сфере земельных и имущественных отношений

В ГК РФ появилась новая глава: «Право собственности и другие вещные права на здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, помещения и машино-места». В Липецкой области создан информационный ресурс «Земля для туризма». Все земельные аукционы начали проводить исключительно в электронной форме. Росреестр запретил разглашение персональных данных из ЕГРН без согласия правообладателя объекта. Об этих и других новациях участникам СППЛО рассказали начальник областного управления имущественных и земельных отношений Ирина Никитенкова и ее заместители: Ольга Овчинникова и Татьяна Мельник.

В своем вступительном слове заместитель председателя правления – исполнительный директор СППЛО Ольга Митрохина отметила, что считает это ведомство одним из самых открытых для работодателей, готовых разобраться в каверзных вопросах, возможно, самой запутанной сфере права: земельных и имущественных отношениях.— Зачастую бизнес не пользуются имеющимися у него правами просто потому, что теряется в обилии правовой информации. Поэтому открытый диалог важен для предпринимательского сообщества. В вашем лице мы видим помощников, которые помогают нам сосредоточиться на производстве, а не на поисках порой имеющихся ответов на самые разные вопросы. У нас с вами одна цель — диалог бизнеса и власти, — сказала Ольга Митрохина.На этот раз руководители УИЗО рассказали участникам СППЛО о множестве новелл в законодательстве, направленных на упрощение правил ведения бизнеса.Так, с 1 марта на 10 дней стали короче согласительные процедуры, связанные с предоставлением земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. По мнению Ирины Никитенковой, это ускорит реализацию предпринимателями новых проектов.Правительство РФ продлило на текущий год действие принятого в 2022 году 629-го постановления об особенностях регулирования земельных отношений. В него добавлена возможность мены земельных участков, находящихся в распоряжении органа власти и относящихся к частной собственности, для размещения объектов социальной инфраструктурой. Теперь юрлицам можно отчуждать земельный участок, находящийся в муниципальной или государственной собственности, если он необходим для ведения личного подсобного хозяйства, отдыха, рекреации, производственной деятельности и нужд промышленности.К уже существующему информационному ресурсу «Земля для стройки» в регионе появится новый — «Земля для туризма». Татьяна Мельник сообщила, что для размещения на Публичной кадастровой карте территорий, которые возможно использовать в сфере туризма, в первую очередь рассматриваются город Елец и Задонский район. Участки для реализации таких проектов могут быть предоставлены в аренду. При условии строительства зданий и сооружений возможно продлить аренду либо приобрести земельный участок под такими объектами в собственность. Размещение популярных в настоящее время глэмпингов возможно на условиях использования участков без их представления и установления сервитутов. В таком случае выкуп земельных участков невозможен.Также по-прежнему ограничен выкуп земель сельхозназначения: в Липецкой области продолжается действие установленного еще в 2003 году моратория, которое закончится 1 января 2029 года.С 1 марта все аукционы по аренде и продаже земельных участков будут проводиться исключительно в электронной форме.Ольга Овчинникова обратила внимание, что с 1 марта арендаторы муниципального и государственного движимого имущества могут получить преимущественное право его выкупа. Для этого есть условие: такое имущество должно находиться в непрерывном владении хотя бы год. Его цена определяется оценщиком. Выкупить имущество можно и в рассрочку.Росреестр с 1 марта запретил передачу из ЕГРН персональных данных без согласия правообладателя объекта. Сторонний человек не вправе заказать выписку и узнать, кому принадлежит недвижимость или земельный участок.Завершая работу круглого стола, заместитель председателя правления – исполнительный директор СППЛО Ольга Митрохина поблагодарила руководителей УИЗО Липецкой области за доброжелательность, открытость и конструктивный диалог.