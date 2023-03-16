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Дело подозреваемого в мошенничестве при продаже гитары липчанина ушло в суд

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#мошенничество
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Дело подозреваемого в мошенничестве при продаже гитары липчанина ушло в суд

Дважды продавшему одну гитару подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Прокуратурой Советского района Липецка утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении 37-летнего липчанина по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

По версии следствия, 17 октября прошлого года мужчина с помощью мобильного телефона «Айфон 8» разместил на «Авито» объявление о продаже гитары «Ямаха F310». 29 октября на это объявление откликнулся покупатель и договорился о приобретении гитары за 11 000 рублей. Но 31 октября эту же гитару липчанин продал другому покупателю за 13 000 рублей. При этом от сделки с первым покупателем он не стал отказываться — в тот же день, 31 октября, тот перевёл ему через мобильный банк 12 500 рублей в счёт оплаты гитары и стоимости её доставки. Но гитары этот покупатель так и не увидел, ведь она уже была ранее продана другому.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, действия мужчины были квалифицированы следствием как мошенничество с причинением значительного ущерба. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
1 305
#мошенничество
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Комментарии (1)

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А вот если бы разместил с Айфон 10

18 минут назад
То такого бы не произошло.
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