Происшествия
сегодня, 10:41
Дело подозреваемого в мошенничестве при продаже гитары липчанина ушло в суд
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Дважды продавшему одну гитару подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
Прокуратурой Советского района Липецка утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении 37-летнего липчанина по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
По версии следствия, 17 октября прошлого года мужчина с помощью мобильного телефона «Айфон 8» разместил на «Авито» объявление о продаже гитары «Ямаха F310». 29 октября на это объявление откликнулся покупатель и договорился о приобретении гитары за 11 000 рублей. Но 31 октября эту же гитару липчанин продал другому покупателю за 13 000 рублей. При этом от сделки с первым покупателем он не стал отказываться — в тот же день, 31 октября, тот перевёл ему через мобильный банк 12 500 рублей в счёт оплаты гитары и стоимости её доставки. Но гитары этот покупатель так и не увидел, ведь она уже была ранее продана другому.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, действия мужчины были квалифицированы следствием как мошенничество с причинением значительного ущерба. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
По версии следствия, 17 октября прошлого года мужчина с помощью мобильного телефона «Айфон 8» разместил на «Авито» объявление о продаже гитары «Ямаха F310». 29 октября на это объявление откликнулся покупатель и договорился о приобретении гитары за 11 000 рублей. Но 31 октября эту же гитару липчанин продал другому покупателю за 13 000 рублей. При этом от сделки с первым покупателем он не стал отказываться — в тот же день, 31 октября, тот перевёл ему через мобильный банк 12 500 рублей в счёт оплаты гитары и стоимости её доставки. Но гитары этот покупатель так и не увидел, ведь она уже была ранее продана другому.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, действия мужчины были квалифицированы следствием как мошенничество с причинением значительного ущерба. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
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А вот если бы разместил с Айфон 10