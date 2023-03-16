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В Армению из РФ в 2022 году переехали более 100 тысяч человек
В Армению за 2022 год приехало около 108—110 тысяч россиян.
В Армению приехали свыше 110 тысяч россиян за прошлый год, что обеспечило три процентных пункта прироста экономики страны, - рассказал "Ведомостям" министр экономики страны Ваган Керобян.
"Чистая релокация за 2022 год — примерно 108–110 тысяч граждан. То есть столько россиян приехали в Армению и остались на постоянное проживание", — заявил он.
"Кроме того, в прошлом году открылось около 2,5 тысяч юрлиц с российскими участниками, не считая 4 тысяч бизнесов, зарегистрированных в форме ИП", - отметил министр.
По его словам, за счет релокации россиян и перевода в Армению российских бизнесов экономика страны продемонстрировала очень высоки темпы роста, а в среднем, россияне открывают по 500 бизнесов в год.
В некоторых компаниях штат может достигать 600—700 человек, - подчеркнул он.
"С апреля по август экономика двигалась примерно на уровне 18%. Но в сентябре произошел очередной виток эскалации с Азербайджаном. Многие люди уехали из Армении в эти дни, затормозилось проведение ряда мероприятий. Мы вернулись на темпы 12%",— добавил он.
По данным Национального статистического комитета Армении, ВВП страны за 2022 год вырос на 12,6% относительно 2021-го. Ваган Керобян отметил, что из этих 12,6% релокация обеспечила 3 п. п. Дополнительный приток средств клиентов в армянскую банковскую систему за 2022 год составил $3 млрд.
По данным Росстата на 6 сентября 2022 года, за прошедший год из России выехали 419 тыс. человек, что вдвое превысило показатели 2021-го. Миграционный отток составил 96 тысяч. В большинстве случаев россияне оставались в странах СНГ.
Керобян рассказал, что Москва и Ереван полностью отказались от расчетов в долларах и евро и пользуются национальными валютами. Он отметил, что драм пока для этого более предпочтителен, он менее волатилен, чем рубль, и укрепился к доллару за прошлый год почти на 20%.
Летом, как допустил министр, россияне смогут проезжать в Турцию через Армению. Граница между государствами закрыта 35 лет, но уже есть договоренность с Анкарой об открытии ее для пересечения гражданами третьих стран.
В прошлом году товарооборот между Россией и Арменией вырос в 2 раза (импорт – в 1,5 раза, а экспорт – в 4 раза). На этом фоне армянская экономика продемонстрировала рост 12,6%, превысив все прогнозы.
"Чистая релокация за 2022 год — примерно 108–110 тысяч граждан. То есть столько россиян приехали в Армению и остались на постоянное проживание", — заявил он.
"Кроме того, в прошлом году открылось около 2,5 тысяч юрлиц с российскими участниками, не считая 4 тысяч бизнесов, зарегистрированных в форме ИП", - отметил министр.
По его словам, за счет релокации россиян и перевода в Армению российских бизнесов экономика страны продемонстрировала очень высоки темпы роста, а в среднем, россияне открывают по 500 бизнесов в год.
В некоторых компаниях штат может достигать 600—700 человек, - подчеркнул он.
"С апреля по август экономика двигалась примерно на уровне 18%. Но в сентябре произошел очередной виток эскалации с Азербайджаном. Многие люди уехали из Армении в эти дни, затормозилось проведение ряда мероприятий. Мы вернулись на темпы 12%",— добавил он.
По данным Национального статистического комитета Армении, ВВП страны за 2022 год вырос на 12,6% относительно 2021-го. Ваган Керобян отметил, что из этих 12,6% релокация обеспечила 3 п. п. Дополнительный приток средств клиентов в армянскую банковскую систему за 2022 год составил $3 млрд.
По данным Росстата на 6 сентября 2022 года, за прошедший год из России выехали 419 тыс. человек, что вдвое превысило показатели 2021-го. Миграционный отток составил 96 тысяч. В большинстве случаев россияне оставались в странах СНГ.
Керобян рассказал, что Москва и Ереван полностью отказались от расчетов в долларах и евро и пользуются национальными валютами. Он отметил, что драм пока для этого более предпочтителен, он менее волатилен, чем рубль, и укрепился к доллару за прошлый год почти на 20%.
Летом, как допустил министр, россияне смогут проезжать в Турцию через Армению. Граница между государствами закрыта 35 лет, но уже есть договоренность с Анкарой об открытии ее для пересечения гражданами третьих стран.
В прошлом году товарооборот между Россией и Арменией вырос в 2 раза (импорт – в 1,5 раза, а экспорт – в 4 раза). На этом фоне армянская экономика продемонстрировала рост 12,6%, превысив все прогнозы.