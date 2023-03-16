Общество

27 минут назад

Cудебные приставы проведут приём родственников мобилизованных

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#приставы #мобилизация #спецоперация
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Cудебные приставы проведут приём родственников мобилизованных

Приём пройдёт сегодня с 10:00 до 18:00.

Сегодня с 10:00 до 18:00 в УФССП России по Липецкой области пройдёт тематический личный приём в целях оказания адресной консультативной помощи членам семей мобилизованных граждан, а также граждан, проходящих службу в Вооруженных Силах России и принимающих участие в специальной военной операции.

Приём будет проводиться по адресу:  Липецк, ул. Терешковой, д. 14/3. Предварительная запись заявителей на личный приём осуществляется по телефону: 36-88-05. На приём можно попасть и в порядке живой очереди. 

Кроме того, сотрудниками Управления ФССП России по Липецкой области приём родственников мобилизованных будет проходить в МФЦ по адресу: Липецк, площадь Победы, д. 6А, с 14-00 до 18-00.

«Липчане смогут получить информацию по вопросам деятельности службы судебных приставов для мобилизованных граждан, членов их семей, а также граждан, проходящих службу в Вооруженных Силах России и принимающих участие в специальной военной операции, информацию о вступившем в силу Федеральном законе от 29.12.2022 № 603-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также получить адресное решение вопросов», - отмечают в пресс-службе УФССП России по Липецкой области.

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#приставы #мобилизация #спецоперация
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