Cудебные приставы проведут приём родственников мобилизованных

Приём пройдёт сегодня с 10:00 до 18:00.

Сегодня с 10:00 до 18:00 в УФССП России по Липецкой области пройдёт тематический личный приём в целях оказания адресной консультативной помощи членам семей мобилизованных граждан, а также граждан, проходящих службу в Вооруженных Силах России и принимающих участие в специальной военной операции.



Приём будет проводиться по адресу: Липецк, ул. Терешковой, д. 14/3. Предварительная запись заявителей на личный приём осуществляется по телефону: 36-88-05. На приём можно попасть и в порядке живой очереди.



Кроме того, сотрудниками Управления ФССП России по Липецкой области приём родственников мобилизованных будет проходить в МФЦ по адресу: Липецк, площадь Победы, д. 6А, с 14-00 до 18-00.



«Липчане смогут получить информацию по вопросам деятельности службы судебных приставов для мобилизованных граждан, членов их семей, а также граждан, проходящих службу в Вооруженных Силах России и принимающих участие в специальной военной операции, информацию о вступившем в силу Федеральном законе от 29.12.2022 № 603-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также получить адресное решение вопросов», - отмечают в пресс-службе УФССП России по Липецкой области.



