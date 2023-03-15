Общество

сегодня, 20:07

Провал на улице Гоголя раскопали и огородили

4 364
#ЖКХ #провал
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Провал на улице Гоголя раскопали и огородили

В районе провала расположены сети «Квадры».

Напомним, 13 марта мы сообщили, что в Липецке напротив дома №60 по улице Гоголя образовался провал: куски асфальта осыпались в образовавшуюся яму.

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Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации города Липецка, в районе дома №60 по улице Гоголя под проезжей частью располагаются тепловые сети, принадлежащие ПАО «Квадра».

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«В ресурсоснабжающей организации пояснили, что в ходе восстановительных работ было обнаружено локальное подтопление. В ближайшие дни специалисты возьмут пробы воды. Исследование покажет их происхождение – это может быть утечка на сетях или грунтовые воды. После этого определят необходимые работы и срок восстановления дорожного покрытия. Сейчас для повышения безопасности участок огражден», - отметили в пресс-службе мэрии.
4 364
#ЖКХ #провал
1

Комментарии (4)

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Колян

31 минуту назад
Дай бог к Майским праздникам закапают.
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Вася

33 минуты назад
Какая новость дырку огородили. Это верх исскуства руководства города.
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Лунтик

сегодня, 20:34
Молодцы!!! Все правильно сделали! Гораздо сложнее огораживать провал внутри черепной коробки.
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Баба Зина

сегодня, 20:25
Теперь на свежем асфальте будет ухаб , липецкая жемчужина
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