Общество
сегодня, 20:07
Провал на улице Гоголя раскопали и огородили
В районе провала расположены сети «Квадры».
Напомним, 13 марта мы сообщили, что в Липецке напротив дома №60 по улице Гоголя образовался провал: куски асфальта осыпались в образовавшуюся яму.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации города Липецка, в районе дома №60 по улице Гоголя под проезжей частью располагаются тепловые сети, принадлежащие ПАО «Квадра».
«В ресурсоснабжающей организации пояснили, что в ходе восстановительных работ было обнаружено локальное подтопление. В ближайшие дни специалисты возьмут пробы воды. Исследование покажет их происхождение – это может быть утечка на сетях или грунтовые воды. После этого определят необходимые работы и срок восстановления дорожного покрытия. Сейчас для повышения безопасности участок огражден», - отметили в пресс-службе мэрии.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации города Липецка, в районе дома №60 по улице Гоголя под проезжей частью располагаются тепловые сети, принадлежащие ПАО «Квадра».
«В ресурсоснабжающей организации пояснили, что в ходе восстановительных работ было обнаружено локальное подтопление. В ближайшие дни специалисты возьмут пробы воды. Исследование покажет их происхождение – это может быть утечка на сетях или грунтовые воды. После этого определят необходимые работы и срок восстановления дорожного покрытия. Сейчас для повышения безопасности участок огражден», - отметили в пресс-службе мэрии.
Колян
Вася
Лунтик
Баба Зина