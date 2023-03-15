В России
30 минут назад
Эксперт оценил вероятность отмены Индонезией визовых льгот для россиян
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Власти Индонезии вряд ли пойдут на такой шаг, как отмена бесплатных виз для россиян, которые они могут получить по прибытии в эту страну. Такое мнение «Известиям» высказал вице-президента Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян.
«Индонезия нуждается в российских туристах. Другое дело, что около 70% россиян сейчас приезжают туда самостоятельно, и лишь 30% — с туроператорами. У нас нарушен нормальный туристический обмен, нет и до конца года не предвидится прямых авиарейсов. Поэтому часть людей действительно остается там нелегально», — сказал он в беседе с «Известиями».
В середине марта губернатор популярного у туристов острова Бали в Индонезии Ваян Костер сделал несколько заявлений. Среди них — возможная отмена бесплатных виз по прибытии для российских и украинских туристов. По его словам, это связано с массовыми нарушениями путешественниками законодательства — приезжая в страну якобы туристами, они остаются там работать.
По этой причине только в марте из страны выдворили как минимум шестерых граждан РФ. В посольстве Индонезии «Известиям» сообщили, что предложения губернатора «взвешенно» рассмотрят МИД и другие государственные органы страны. При этом россияне в любом случае смогут обращаться за визой через посольство Индонезии в Москве.
«Индонезия нуждается в российских туристах. Другое дело, что около 70% россиян сейчас приезжают туда самостоятельно, и лишь 30% — с туроператорами. У нас нарушен нормальный туристический обмен, нет и до конца года не предвидится прямых авиарейсов. Поэтому часть людей действительно остается там нелегально», — сказал он в беседе с «Известиями».
В середине марта губернатор популярного у туристов острова Бали в Индонезии Ваян Костер сделал несколько заявлений. Среди них — возможная отмена бесплатных виз по прибытии для российских и украинских туристов. По его словам, это связано с массовыми нарушениями путешественниками законодательства — приезжая в страну якобы туристами, они остаются там работать.
По этой причине только в марте из страны выдворили как минимум шестерых граждан РФ. В посольстве Индонезии «Известиям» сообщили, что предложения губернатора «взвешенно» рассмотрят МИД и другие государственные органы страны. При этом россияне в любом случае смогут обращаться за визой через посольство Индонезии в Москве.
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