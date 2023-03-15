Половину импортированных автомобилей в РФ в 2022 году завезли физлица

В 2022 году объем импорта на российском автомобильном рынке показал рост по сравнению с 2021 годом и составил порядка 443 тыс. автомобилей, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минпромторга РФ. При этом юрлицами было ввезено около 50,5% от этого объема, добавили в министерстве.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин уточнил «Известиям», что ранее львиную долю автомобилей ввозили юридические лица — официальные дистрибуторы иностранных автомобильных брендов. «Физики» везли десятки тысяч машин, по оценке эксперта.

В 2021 году, по данным ФТС, в нашу страну было импортировано 338,9 тыс. легковушек. Таким образом, в этом году этот показатель по сравнению с предыдущим вырос на 30,7%.



Как пояснили «Известиям» в пресс-службе Минпромторга на ввозимые авто оформлялись и продолжают оформляться разные типы разрешительных документов — на выбор импортера.

«На данный момент для подтверждения соответствия конструкции авто необходимым требованиям при ввозе из-за границы используются механизмы получения и ОТТС, и СБКТС, и ЗОЕТС. С целью насыщения рынка лицам-импортёрам доступен выбор наиболее удобного для них инструмента», — сказал представитель ведомства.



В Национальном автомобильном союзе отметили, что автодилеры вместо оформления ЗОЕТС активнее пользовались схемой с проверкой авто с последующей выдачей СБКТС, то есть пользовались услугами физлиц для ввоза авто (СБКТС на новые автомобили выдается физическим лицам). А процедура получения ЗОЕТС была введена в 2022 году — как раз на замену оформления ОТТС для машин, официальные поставки которых прекратились.



По данным Росстандарта, всего в 2022 году оформлено более 315 тыс. СБКТС и только около 11 тыс. ЗОЕТС.



В Ассоциации автодилеров (РОАД) «Известиям» подтвердили, что продавцы начали использовать схему поставок машин с участием граждан, но эта мера вынужденная.



